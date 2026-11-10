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Dünya
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Yeniakit Publisher
"Durdurulamaz" denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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“Durdurulamaz” denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Rusya’nın Ukrayna savaşında sahaya sürdüğü Kinjal ve Zirkon gibi geleneksel hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan manevra kabiliyetli hipersonik füzelere karşı Avrupa cephesinden en kritik hamle geldi. Avrupa'nın önde gelen füze konsorsiyumu MBDA, kıtanın yeni nesil çelik kalkanını oluşturacak "AQUILA" adlı önleme füzesinin tasarım ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

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Foto - "Durdurulamaz" denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Üç aşamalı roket mimarisine dayanan ve doğrudan hedefe çarparak yok etme prensibiyle çalışan bu sistem, hem karada hem de fırkateynlerde görev yaparak 3 bin kilometre menzilli balistik ve hipersonik tehditleri gökyüzünde paramparça etmeye hazırlanıyor. Avrupa'nın önde gelen füze konsorsiyumu MBDA, kıtanın yeni nesil çelik kubbesini oluşturacak "AQUILA" adlı önleme füzesinin tasarım ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - "Durdurulamaz" denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

ABD’nin birden fazla ayrı sistemle (THAAD, SM-3 ve geliştirme aşamasındaki GPI) çözmeye çalıştığı balistik ve hipersonik tehditleri tek bir füzede birleştirmeyi hedefleyen proje, doğrudan hedefe çarparak yok etme prensibiyle çalışacak. Gelişmiş üç aşamalı roket mimarisine dayanan sistem; fırlatıcı motor (booster), seyir gövdesi ve hedefi tam isabetle parçalayan harp başlığından oluşuyor.

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Foto - "Durdurulamaz" denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Avrupa Hipersonik Savunma Programı'nın (HYDIS) teknolojik omurgasını oluşturan bu konsept, kıtanın gelecekteki hava sahasını güvenceye almak için geliştirilen rakip HYDEF projesiyle de kıyasıya bir yarış yürütüyor. Sadece karada değil, deniz kuvvetlerinde de dengeleri değiştirmesi planlanan AQUILA, donanma gemilerinde yaygın olarak kullanılan standart Mk-41 ile geliştirilmiş SYLVER dikey fırlatma yuvalarına tam uyum sağlayacak şekilde boyutlandırıldı.

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Foto - "Durdurulamaz" denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Tek bir bataryası kendi organik radarıyla 100 kilometrelik bir alanı şemsiye altına alabilen hava savunma sistemi, uzaydaki erken uyarı uyduları ve entegre radar ağlarıyla eş güdümlü çalıştığında çok daha geniş bir menzilde tespit ve imha kabiliyetine ulaşıyor. Hem kara konuşlu bataryalarda hem de fırkateynlerde görev yapabilecek olan füzenin, Avrupa'nın mevcut Aster hava savunma ailesini tamamlayarak hipersonik tehditleri havada imha eden birincil kalkan olması hedefleniyor.

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