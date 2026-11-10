“Durdurulamaz” denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor

Tek bir bataryası kendi organik radarıyla 100 kilometrelik bir alanı şemsiye altına alabilen hava savunma sistemi, uzaydaki erken uyarı uyduları ve entegre radar ağlarıyla eş güdümlü çalıştığında çok daha geniş bir menzilde tespit ve imha kabiliyetine ulaşıyor. Hem kara konuşlu bataryalarda hem de fırkateynlerde görev yapabilecek olan füzenin, Avrupa'nın mevcut Aster hava savunma ailesini tamamlayarak hipersonik tehditleri havada imha eden birincil kalkan olması hedefleniyor.