“Durdurulamaz” denilen hipersonik füzeleri havada avlayan savunma sistemi ortaya çıktı! Türk SİHA’ları ve Avrupa’dan dev cevap: AQUILA sahaya iniyor
Rusya’nın Ukrayna savaşında sahaya sürdüğü Kinjal ve Zirkon gibi geleneksel hava savunma sistemlerini çaresiz bırakan manevra kabiliyetli hipersonik füzelere karşı Avrupa cephesinden en kritik hamle geldi. Avrupa'nın önde gelen füze konsorsiyumu MBDA, kıtanın yeni nesil çelik kalkanını oluşturacak "AQUILA" adlı önleme füzesinin tasarım ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.