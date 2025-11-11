  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
11
Yeniakit Publisher
Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Giriş Tarihi:
Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Banka işlemleri dolandırıcıların hedefinde olmaya devam ediyor.

#1
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Buna karşılık yeni önemler alındı.

#2
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak.

#3
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.

#4
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerine her geçen gün bir yenisi eklenirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu tür istenmeyen durumların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi yeni önlemi yürürlüğe aldı.

#5
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ PLANLANIYOR

#6
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Bankaların enflasyonu gerekçe göstererek müşterilerin kredi kartı limitlerini peş peşe artırması, dolandırıcıların da iştahını kabarttı.

#7
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Kullanıma açık ve yüklü limiti bulunan kartları gözüne kestiren dolandırıcılar, özellikle kullanıcıların uykuda olduğu gece saatlerinde dolandırıcılık yöntemlerini uygulamaya alıyor.

#8
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

SAAT KISITLAMASI GETİRİLECEK Bu sırada banka hesabının gerçek sahipleri, kendilerine gelen güvenlik mesajlarını ya da banka tarafından yapılan aramaları görmezken, sabah saatlerinde ise banka hırsızlığını önlemek için çok geç kalınmış olunuyor. BDDK, bankalara verdiği yeni talimat ile bu durumun önüne geçebilmek amacıyla kredi kartından yapılacak nakit işlemlere zaman kısıtlaması getirdi.

#9
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Kullanıcılar, saat 22.00 ve 06.00 arasında yapacakları nakit avans işlemlerinde, söz konusu talebi çipli kimlik kartlarıyla fiziksel olarak onaylamak zorunda kalacak.

#10
Foto - Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu saatlerde zorunlu olacak!

Söz konusu işlem yalnızca NFC özelliği bulunan telefonlar ile gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan ya da çipli kimlik kartına sahip olmayan kullanıcılar ise nakit avans çekim işlemi için kısıtlama saatlerinin sona ermesini bekleyecek./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan’ın "yalan konuşuyorsun" dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Gündem

Erdoğan’ın “yalan konuşuyorsun” dediği öğretmen, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yalan konuşuyorsun" dediği atanamayan öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı. Söz konusu öğretmenin video..
Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…
Gündem

Abdulkadir Selvi, yeni anket sonuçlarını paylaştı: CHP’nin oyları düştü, daha da düşecek! Çünkü…

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde İhsan Aktaş yönetimindeki GENAR araştırma şirketinin ekim ayı anket sonuçlarını değerlend..
Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı
Gündem

Bahis oynayan milli futbolcular! TFF tek tek açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, ülke futbolunun gündemine oturan bahis operasyonunda adı geçen futbolcuları açıkladı.
BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü
Dünya

BAE işin içinde! Sudan Büyükelçisi: Askerlerle takviye yaptılar dedi! Skandal sözler bomba gibi düştü

Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb Babiker, 3000 masum vatandaşın adı geçen o katliamla ilgili yaptığı açıklamada BAE'nin Paralı ..
Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir
Siyaset

Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin istikbalidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda bir sorun olduğu yönündeki iftiral..
CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu
Gündem

CHP Şişli İlçe Başkanı’ndan 10 Kasım provokasyonu

CHP Şişli İlçe Başkanı Canercan Kartal, 10 Kasım’ı siyasete alet ederek okul kapısında provokasyon çıkardı. Mustafa Kemal’in ölüm yıl dönümü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23