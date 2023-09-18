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Ekonomi
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Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

2023-09-18 12:24:49
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede kredi kartlarıyla harcamaya fren getirebileceğinin sinyalleri verilmişti. Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları ardından kredi kartıyla taksitli alışverişlere önlem getirilmesi beklentisi oluştu. BDDK verilerine göre kredi kartı borçlarının yarısı taksitli harcama olarak yapıldı. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile de kredi kartı faiz oranlarının yeniden değişmesi an meselesi…

#1
Foto - Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önlem getireceklerinin sinyalini verdiği kredi kartlarında taksitlere yönelik bir değişiklik yapılması piyasanın en üzerinde durduğu konuların başında geliyor. Bireysel toplam 924.7 milyar liralık kredi kartı bakiyesinin 422 milyar lirası taksitli kredi kartı borcundan oluşurken, kurumsal kredi kartları bakiyesi olan 346.3 milyar liranın 150.4 milyar lirası taksitli kredi kartı borcu olarak öne çıkıyor. Toplam taksitli kredi kartı borçları ise 572.5 milyar lira ile yarım trilyonun üzerinde bulunuyor.

#2
Foto - Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Haziran toplantısından bu yana politika faizinde artış gerçekleştiriyor. Yüzde 8,5 olan politika faizi üç ayda yüzde 25’e çıkarıldı. Politika faiz oranlarındaki bu değişim bankaların kredi kartı işlemlerinde uygulayabilecekleri azami faiz oranının hesaplanmasında kullanılan referans faiz oranının da yükselmesine neden oldu.

#3
Foto - Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Referans faiz oranı politika faizi artışı öncesinde yüzde 0,81 seviyesinde ve kredi kartı işlemlerinde azami faiz oranı yüzde 1,36 iken, Eylül itibariyle referans faiz oranı yüzde 2,26'ya, kredi kartı işlemlerindeki azami faiz oranı da yüzde 2,81'e yükseldi. Bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında da beklenti faizin 500 baz puan artması yönünde. Bu artış da yine kredi kartı faiz oranlarının artmasına neden olacak.

#4
Foto - Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık verileri kredi kartlarında uygulanacak faiz ve gecikme faiz oranları artsa da özellikle bireysel kullanımda artışın hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. Haziran başında toplam bireysel kredi kartı bakiyesi 721.4 milyar lira seviyesindeyken 8 Eylül itibariyle 924.7 milyar liraya çıktı. Taksitsiz bireysel kredi kartı harcamaları haziran başında 344.8 milyar liradan 8 Eylül'de 502.7 milyar liraya çıktı. Taksitli kredi kartı harcamaları da haziran başında 368.6 milyar lira iken 8 Eylül haftasında 422 milyar liraya çıktı.

#5
Foto - Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var

Kredi kartı harcamaları artarken bu harcamalar içinde taksitli kredi kartı harcamalarının oranı ise Nisan sonundan bu yana geriliyor. Nisan ortasında bireysel taksitli kredi kartı harcamaları toplam bireysel kredi kartı harcamaları içinde yüzde 53,4 pay sahibi iken 8 Eylül itibariyle bu oran yüzde 45,6'ya kadar geriledi. Bireysel taksitli kredi kartı harcamalarının toplam bireysel kredi kartı harcamalarındaki oranı 8 puan birden düştü.

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