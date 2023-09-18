2023-09-18 12:24:49 Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Perşembe gününden itibaren her şey değişecek! Sadece üç gününüz var
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek liderliğindeki ekonomi yönetimi, enflasyonla mücadelede kredi kartlarıyla harcamaya fren getirebileceğinin sinyalleri verilmişti. Mehmet Şimşek’in bu açıklamaları ardından kredi kartıyla taksitli alışverişlere önlem getirilmesi beklentisi oluştu. BDDK verilerine göre kredi kartı borçlarının yarısı taksitli harcama olarak yapıldı. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı ile de kredi kartı faiz oranlarının yeniden değişmesi an meselesi…