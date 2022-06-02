KPSS kamu memur alımı pozisyon, branşları! Sözleşmeli personel alımı hangi illerde

Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda bin 800 sözleşmeli personel alımı yapıyor. KPSS-2022/8 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercih kılavuzuna göre, 2-9 Haziran 2022 tarihlerinde ÖSYM'nin sitesinden yapılabilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS alımları hangi alanda yapılacak? KPSS memur almıları hangi bölümlerden yapılacak? Tarım ve Orman Bakanlığı hangi ilde alım yapıyor?