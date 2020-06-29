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Eğitim
10
KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

2020-06-29 17:31:58
KPSS başvuru ücretleri ne kadar?

KPSS başvuru tarihi için geri sayım başladı. KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusu lisans başvurularına az bir zaman kala araştırılıyor. KPSS 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapacaklar KPSS başvuru ücreti ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları ne zaman?

#2
Foto - KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

#3
Foto - KPSS oturum tarihleri 2020

KPSS oturum tarihleri 2020

#4
Foto - KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün : 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün : 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) : 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans : 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim : 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) : 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

#5
Foto - KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

#6
Foto - KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran’da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

KPSS 2020 başvuru ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 30 Haziran’da başlayacak olan başvuru tarihinde kılavuzun yayımlanması bekleniliyor. Geçtiğimiz yılın KPSS lisans ücretleri şu şekildeydi: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

#7
Foto - KPSS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

KPSS başvuru ücreti nasıl yatırılır?

#8
Foto - KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı: Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. * Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

#9
Foto - Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

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