Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan, sade mimarisi ve kalemişi süslemeleriyle şehrin ecdat miraslarına eşlik eden tarihi Kozluca Camii, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için ibadete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, asırlık camiyi tekrar ibadete açarak cemaatle buluşturmak amacıyla çalışma başlattı. Restorasyon çalışmaları başlatılan, hasarlı kısımları onarılan, zarar gören minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yapılan Kozluca Camii, tekrar ibadete açılarak cemaatine kavuştu.