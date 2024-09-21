Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün onarım ve restorasyon çalışmalarıyla eski görkemine kavuşan Kozluca Camii'nin ibadete açılması cami cematini sevindirdi. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için ibadete kapatılan tarihi Kozluca Camii'nin restore edilip yeniden ibadete açıldığını belirtti. Gaziantep'in simgelerinden olan Kozluca Camii'nin aslına uygun onarıldığını söyleyen Arslaner, “Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde çok canlarımızı kaybettik. Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şahinbey ilçemizde birçok tarihi camimiz ciddi anlamda hasar gördü ve restorasyona alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz zarar ve hasar gören camilerimizi restorasyona aldı. Geçtiğimiz hafta 550 yıllık tarihi olan Alaüddevle Cami Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ibadete açıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden camimizi teslim aldık ve ibadete açmış olduk. Yine tarihi 16. yüzyıla dayanan, 1543 yılından önce Zaim Ahmet Mescidi olarak adlandırılan Kozluca Camii 6 Şubat depremi sonrası ciddi anlamda hasar aldığı için restorasyona alınmıştı. Hamdolsun bu camimizin de restorasyonunu tamamlandı. Camimizi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden teslim alarak tekrar ibadete açmış olduk” dedi.