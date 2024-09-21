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Yaşam
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Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

2024-09-21 20:06:47
Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Gaziantep'teki tarihi Kozluca Camii, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

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Foto - Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan, sade mimarisi ve kalemişi süslemeleriyle şehrin ecdat miraslarına eşlik eden tarihi Kozluca Camii, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gördüğü için ibadete kapatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü, asırlık camiyi tekrar ibadete açarak cemaatle buluşturmak amacıyla çalışma başlattı. Restorasyon çalışmaları başlatılan, hasarlı kısımları onarılan, zarar gören minaresi, duvarları ve ahşap kısımları aslına uygun yapılan Kozluca Camii, tekrar ibadete açılarak cemaatine kavuştu.

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Foto - Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Vakıflar Genel Müdürlüğünün onarım ve restorasyon çalışmalarıyla eski görkemine kavuşan Kozluca Camii'nin ibadete açılması cami cematini sevindirdi. Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gördüğü için ibadete kapatılan tarihi Kozluca Camii'nin restore edilip yeniden ibadete açıldığını belirtti. Gaziantep'in simgelerinden olan Kozluca Camii'nin aslına uygun onarıldığını söyleyen Arslaner, “Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde çok canlarımızı kaybettik. Bu vesileyle depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şahinbey ilçemizde birçok tarihi camimiz ciddi anlamda hasar gördü ve restorasyona alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüz zarar ve hasar gören camilerimizi restorasyona aldı. Geçtiğimiz hafta 550 yıllık tarihi olan Alaüddevle Cami Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ibadete açıldı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden camimizi teslim aldık ve ibadete açmış olduk. Yine tarihi 16. yüzyıla dayanan, 1543 yılından önce Zaim Ahmet Mescidi olarak adlandırılan Kozluca Camii 6 Şubat depremi sonrası ciddi anlamda hasar aldığı için restorasyona alınmıştı. Hamdolsun bu camimizin de restorasyonunu tamamlandı. Camimizi Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden teslim alarak tekrar ibadete açmış olduk” dedi.

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Foto - Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Restorasyon çalışmaları tamamlanan camilerin ibadete açılmaya devam edeceğini bildiren Arslaner, "Ben bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm yetkililerimize, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Cami cemaati de caminin yeniden ibadete açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek restore çalışmaları devam eden camilerdeki çalışmaların bir an önce tamamlanarak ibadete açılmasını istedi.

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Foto - Kozluca Camii yeniden cemaatine kavuştu

Kozluca Camii Şahinbey ilçesi Kozluca Mahallesi'nde 16. yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen tarihi Kozluca Camii'nin kesin inşa tarihi bilinmiyor. 1543 yılından önce Zaim Ahmet Mescidi olarak yapılmış olan cami, günümüzdeki görünümünü ise büyük oranda 19. yüzyıldaki tamirde kazanmış. Cami, Gaziantep'teki diğer tarihi camiler gibi Antep Savunması'ndan izler taşıyor.

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