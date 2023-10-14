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Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay

2023-10-14 11:27:27
Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Sahibi olduğu bahçeye giderek armut toplamak isteyen kişi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Eline telefonu alan bahçe sahibi başına gördüğü manzarayı sosyal medyadan paylaştı. Amerika'da tüm dünyayı hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Bahçesindeki armutları toplamaya giden bir adam, daha önce hiç görmediği ve muhtemelen bundan sonraki hayatında hiç unutamayacağı bir manzara ile karşılaştı.

#1
Foto - Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Ağaçtaki bazı armutların yarısı kırmızı, yarısı da yeşildi. Pek sık rastlanan bir durum olmadığı için bahçe sahibi de büyük şok yaşadı. Genetik kimera, tek bir meyvenin hücrelerinde genetik mutasyona sahip olduğu çok nadir görülen bir olgudur. Temel olarak meyvenin bir kısmı diğerlerinden farklı bir genetik yapıya sahip olacaktır; bu da renk, tat veya dokuda farklılıklara neden olabilir.

#2
Foto - Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Başına gelen bu olayı çok ilginç bulan adam, dünyanın da bunu görmesi için hemen sosyal medya platformu Reddit'e aktardı. Olayı ilginç bulan Reddit kullanıcıları, konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu. Kendi yiyeceğinizi yetiştirmek, yiyeceğin çiftlikten sofraya kadar kat ettiği mesafeyi kısaltır ve nakliyeden kaynaklanan zararlı karbon kirliliğini azaltır . Bitkiler aynı zamanda atmosferi ısıtan zararlı gazları da emer , dolayısıyla hava kalitesine olan faydalar iki katına çıkar. Reddit kullanıcıları en çok, armuttun tadını merak ettiklerini yazdı.

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