Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay

Ağaçtaki bazı armutların yarısı kırmızı, yarısı da yeşildi. Pek sık rastlanan bir durum olmadığı için bahçe sahibi de büyük şok yaşadı. Genetik kimera, tek bir meyvenin hücrelerinde genetik mutasyona sahip olduğu çok nadir görülen bir olgudur. Temel olarak meyvenin bir kısmı diğerlerinden farklı bir genetik yapıya sahip olacaktır; bu da renk, tat veya dokuda farklılıklara neden olabilir.