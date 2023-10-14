2023-10-14 11:27:27 Köyün bahçesine armut toplamaya gitmişti! Gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı! Dünyayı hayrete düşüren olay
Sahibi olduğu bahçeye giderek armut toplamak isteyen kişi gördüğü manzara karşısında şok oldu. Eline telefonu alan bahçe sahibi başına gördüğü manzarayı sosyal medyadan paylaştı. Amerika'da tüm dünyayı hayrete düşürecek bir olay yaşandı. Bahçesindeki armutları toplamaya giden bir adam, daha önce hiç görmediği ve muhtemelen bundan sonraki hayatında hiç unutamayacağı bir manzara ile karşılaştı.