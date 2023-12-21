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Spor
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Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

2023-12-21 11:57:31
Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, 35 yaşında emekli olduğunu duyurdu

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Foto - Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve son olarak Paderborn ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Max Kruse, futbolu bıraktığını açıkladı.

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Foto - Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

Alman futbolcu, sosyal medyadan "Teşekkürler profesyonel futbol." sözlerini kullandı.

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Foto - Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

Max Kruse'nin, Bundesliga 2 ekibindeki macerası çok uzun sürmedi. Mavi-Beyazlılar, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıklamıştı.

#4
Foto - Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

35 yaşındaki oyuncu, Paderborn'da çıktığı 5 maçta takımına 1 asistlik katkı sağladı. Max Kruse'nin Fenerbahçe kariyeri 2019/2020 sezonu öncesi Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse, Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

#5
Foto - Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Fenerbahçe tazminat ödemişti FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon euroluk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-lacivertliler de Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşı 18 milyon euroluk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı. Ancak dava Kruse lehine sonuçlanınca taraflar tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon euroya ‘Evet’ diyerek konuyu kapatmıştı.

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