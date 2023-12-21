Kötü haberi verdiler: Max Kruse’den olay karar: Fenerbahçeliler bu işe çok şaşıracak…

Süper Lig'de sahaya çıktığı 20 maçta yedi gol ve yedi asistlik performans sergileyen Kruse, daha sonra sözleşmesini tek taraflı feshederek sarı-lacivertlilerden ayrılmıştı. Fenerbahçe tazminat ödemişti FIFA, Max Kruse’yi Fenerbahçe’ye açtığı 7.5 milyon euroluk tazminat davasında haklı bulmuştu. Sarı-lacivertliler de Alman oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesine karşı 18 milyon euroluk dava açmış, yönetim cephesinden gelen açıklamalarda kazananın kendileri olacağı vurgulanmıştı. Ancak dava Kruse lehine sonuçlanınca taraflar tazminat konusunda el sıkışmıştı. Buna göre Kruse, 7.5 milyon euro yerine bu rakamın yarısına, yaklaşık 3.75 milyon euroya ‘Evet’ diyerek konuyu kapatmıştı.