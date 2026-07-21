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Ekonomi
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Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

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Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

İzmir'de makine sektörünün öne çıkan firmalarından birisi olan şirketten kötü haber geldi. Ünlü şirket konkordato ilan etti.

#1
Foto - Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

Tekreferans'ta yer alan habere göre, İzmir’in Torbalı ve Bornova ilçelerindeki tesislerinde makine sektöründe güçlü altyapısı ve ekipmanı ile üretim yapan Mia Makina Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Şirket Sahibi Bedri Toplu, konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu.

#2
Foto - Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete ve sahibine 17 Temmuz 2026 tarihinden başlamak üzere üç ay geçici mühlet verdi.

#3
Foto - Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

2009 yılında sanayi sektörüne ham ve işlenmiş metal ürün ticareti, imalatı ve mühendislik hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Mia Makine, Torbalı ve Bornova Doğanlar’da, toplamda 2 bin metrekareyi aşan bir alanda 60’tan fazla personel ile çalışıyor.

#4
Foto - Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

Şirket CNC işleme merkezlerinden plazma ve lazer kesim makinelerine, yüzey işlem ekipmanlarından kaynak makinelerine kadar geniş bir üretim altyapısına sahip.

#5
Foto - Kötü haber geldi: Makine devi konkordato ilan etti

Şirket, büyük ölçekli ve kompleks projelerden hassas işlere kadar geniş bir yelpazede üretim yapma kapasitesine sahip.

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