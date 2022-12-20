  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Köşk Çayı siyaha boyandı

Aydın'da zeytin hasadı başladı. Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte Köşk Çayı'nın rengi değişti.

#2
Foto - Köşk Çayı siyaha boyandı

Aydın'da zeytin hasat sezonunun başlaması ile birlikte Köşk Çayı'nın rengi değişti. Zeytinyağı hasat sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı fabrikalarından bırakılan atıklar ciddi bir çevre sorunu olmaya başlarken, fabrikaların atık sularını dinlendirme çukurlarında bekletmek yerine direk dere yataklarına saldığı görüldü.

#3
Foto - Köşk Çayı siyaha boyandı

Aydın’ın verimli tarım topraklarının sulandığı Büyük Menderes Nehri'ne su taşıyan Köşk Çayı zeytin hasat sezonun başlaması ile birlikte simsiyah akmaya başladı. Çayda oluşan kirlilik görenleri şaşırtırken, fabrika atıklarının hiçbir işlem yapılmadan direk akarsulara verilmesi sonucu oluşan manzara adeta pes dedirtti. Daha önceki yıllarda çevre felaketinin önlenmesi için zeytinyağı fabrikalarında zorunlu olarak kurulan dinlendirme çukurlarının kullanılmaması nedeniyle bu durumun ortaya çıktığını belirten vatandaşlar yetkilileri göreve çağırarak suların ve çevrenin bu şekilde kirletilmesine 'dur' denilmesi gerektiğini belirttiler.

Dünyaya büyük enerji buluşunun müjdesi verildi! Canlı bitkiden üretildi
Teknoloji

Dünyaya büyük enerji buluşunun müjdesi verildi! Canlı bitkiden üretildi

Bilim insanları, Corpuscularia lehmannii isimli bitkiden canlı güneş pili üretmeyi başardı. Buluş büyük heyecan oluşturdu.
İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!
Gündem

İmamoğlu yalakalığına başlayan Ersan Şen fena rezil oldu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifak ortağı Ekrem İmamoğlu'na Habertürk TV canlı yayınında yalakalık yapan Ersan Şen, İBB Başkan..
İran’ın en büyük korkusu hayata geçiyor! Türkiye'ye resmen bağlanıyor
Gündem

İran’ın en büyük korkusu hayata geçiyor! Türkiye'ye resmen bağlanıyor

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ayşegül Ketenci, Zengezur koridorunun önemine dikkat çekerek, "Kesintisiz şekilde Orta Asya ve Avrupa aras..
İYİ Parti'den CHP'ye sert cevap! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme
Siyaset

İYİ Parti'den CHP'ye sert cevap! Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

Geçtiğimiz günlerde CHP'den İBB Başkanı Ekrem İmamoğu nedeniyle İYİ Parti'ye "iç işlerimiz" uyarısı yapıldı. Konuyla ilgili İYİ Parti İstanb..
20 Aralık 1777: Sadrazam İvazzâde Halil Paşa'nın vefatı
Tarih

20 Aralık 1777: Sadrazam İvazzâde Halil Paşa'nın vefatı

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün, Sadrazam İvazzâde Halil Paşa'yı hayırla yâd ed..
Rusya’dan Yunanistan’a çok ağır sözler! Yunanistan kışkırtıcı ve düşmanca davranıyor
Gündem

Rusya’dan Yunanistan’a çok ağır sözler! Yunanistan kışkırtıcı ve düşmanca davranıyor

Rusya Yunanistan’a ağır bir darbe. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Yunanistan'ın Ukrayna'ya Rus S-300 hava savunma sistem..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23