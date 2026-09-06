KOSGEB'ten destek aldı! Taşköprü’nün “beyaz altını” siyah inciye dönüştü

Siyah sarımsağın gurme bir ürün olduğuna dikkati çeken Cebeci, şöyle devam etti: "İnovatif bir ürün. Taşköprü sarımsağı, bölgede 'beyaz altın' diye isimlendiriliyor. Biz de siyah sarımsağa 'siyah inci' diyoruz. Değişik bir tat, gurme bir lezzet. Oldukça sağlıklı, içeriğinde hiçbir katkı maddesi olmayan bir ürün. Siyah sarımsak püresinin değişik versiyonlarını da yaptık. Nar ekşilisi bunlardan biri. Farklı şekillerde tüketilebilir. Kızarmış ekmeğin üzerine sürüp tüketebileceğiniz gibi salataların üzerine serpiştirmek mümkün. Sos yapmak mümkün. Yemeklerin, etin, balığın yanında çok güzel bir meze olabiliyor." Cebeci, siyah sarımsak ürünlerini farklı zincir marketlerde sattıklarını ve çevrim içi olarak tüketicilere ulaştırdıklarını anlattı. Firmanın gıda mühendisi Büşra Boz da ürünlerinde katkı maddesinin bulunmadığını söyledi.