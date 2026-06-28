Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

Özgür Özel’in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara Koluman isimli firmadan 1 tane ‘Mercedes S450d 4Matic L’ araç için 19 milyon 597 bin lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin lira ve ‘Mercedes Maybach S580 4Matic’ araç için 31 milyon 658 bin lira fiyat teklifleri aldım ve bunu Genel Başkan Özgür Özel’e ve şoförü Mehmet’e ilettim. Akabinde bu araçların alınıp alınmadığını bilmiyorum. Ben bu araçlardan anladığım için Özgür Özel benden böyle bir talepte bulundu.”