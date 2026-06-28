Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış
Yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkiler ağı sebebiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılıkta verdiği ek ifadeler, ana muhalefetteki lüks, şatafat ve gayrimeşru alemleri bir bir deşifre etti. Telefonundaki kripto mesajları patlayan Yalım; Özgür Karabat’ın talimatıyla eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel için 10 milyon dolarlık ultra lüks helikopter baktıklarını, Özel'in beğenisi için Dubai ve Almanya'dan sunumlar hazırladıklarını ve altındaki lüks aracı beğenmeyen Özel'e 31 milyon liralık Maybach teklifleri taşıdıklarını itiraf etti. Rezilliğin boyutu bununla da kalmadı; Yalım, Meclis çatısı altında Özgür Özel’e koli koli kaçak lüks içki taşıdığını da açıkça beyan etti.