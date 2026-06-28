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Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

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Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

Yolsuzluk, rüşvet ve kirli ilişkiler ağı sebebiyle Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savcılıkta verdiği ek ifadeler, ana muhalefetteki lüks, şatafat ve gayrimeşru alemleri bir bir deşifre etti. Telefonundaki kripto mesajları patlayan Yalım; Özgür Karabat’ın talimatıyla eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel için 10 milyon dolarlık ultra lüks helikopter baktıklarını, Özel'in beğenisi için Dubai ve Almanya'dan sunumlar hazırladıklarını ve altındaki lüks aracı beğenmeyen Özel'e 31 milyon liralık Maybach teklifleri taşıdıklarını itiraf etti. Rezilliğin boyutu bununla da kalmadı; Yalım, Meclis çatısı altında Özgür Özel’e koli koli kaçak lüks içki taşıdığını da açıkça beyan etti.

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Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

Meydanlarda dürüstlük ve halkçılık maskesi takarak şov yapan CHP elitlerinin, kapalı kapılar ardında nasıl bir şatafat, lüks ve gayrimeşru ilişki ağı içinde yüzdüğü yargı kayıtlarıyla tescillendi. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları kapsamında enselenerek Silivri Cezaevi’ne tıkılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, telefonundan çıkan suç delillerinin ardından vermek zorunda kaldığı ek ifadeler adeta birer itirafnameye dönüştü. Siber ekiplerce incelenen telefonda "Sikorsky ve Agusta helikopter karşılaştırmaları" çıkınca köşeye sıkışan Yalım, eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve has adamı Özgür Karabat’ın dahil olduğu ultra lüks ihale ve rüşvet çarkını tek tek döküldü.

#2
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

MİLLETİN PARASIYLA GÖKYÜZÜNDE SEFA Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasındaki “helikopter” yazışmalarının detayları ortaya çıktı. Yalım, Genel Merkez’in talimatıyla Özgür Özel’e 10 milyon dolarlık helikopter, 31 milyon liralık makam aracı baktıklarını söyledi.

#3
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

Rüşvetten ve yolsuzluktan Silivri’de tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Yalım’a ifadesinde telefonundan çıkan, “3 adet helikopter markette buldum, Almanya ve Dubai’de Sikorsky ve Agusta karşılaştırmasını da sunumda görebilirsiniz” yazılı mesaj soruldu. Özgür Karabat’ın kendisinden eski CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımı için helikopter araştırmasını istediğini belirten Yalım, “Bunun üzerine de Güneydoğu Havacılık’ın sahibi Hasan Karadağ’a ulaştım. Mesaj ve helikopter fotoğrafları bu konuyla alakalıdır” ifadelerini kullandı.

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Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

ÖDEMESİ NASIL YAPILACAKTI BİLMİYORUM Hasan Karadağ, Özgür Karabat ve kendisinin bu konuda toplantı yaptığını belirten Yalım, “Hasan Karadağ helikopterlerin fiyatlarının 3,8 milyon dolar, 4,2 milyon dolar ve 10 milyon dolar olduğunu söyledi. Özgür Özel’e iki hafta içerisinde rapor verilecekti. Ancak bu süre içerisinde ben gözaltına alınıp tutuklandığım için sonrasında helikopterin alınıp alınmadığı, alındıysa ödemesinin ne şekilde yapıldığı konularında bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

MAKAM ARACI İSTEMİŞ Yalım, telefonunda çıkan lüks araçlarla ilgili bilgilendirme formlarını da Özgür Özel’e gönderdiğini söyledi. O dönem 2022 model ‘Audi A8’ marka araç kullanan Özel’in kendisi ile irtibata geçtiğini belirten Yalım, şunları kaydetti: “Kendisi aracın yaşının büyüdüğünü ve yeni bir araç almak istediğini söyledi. Benim şirketim adına kayıtlı araç filom olduğu için daha uygun şekilde bayilerden fiyat alabiliyordum.

#6
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

Özgür Özel’in talebi üzerine makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara Koluman isimli firmadan 1 tane ‘Mercedes S450d 4Matic L’ araç için 19 milyon 597 bin lira, yine aynı marka model aracın farklı paketi için 20 milyon 209 bin lira ve ‘Mercedes Maybach S580 4Matic’ araç için 31 milyon 658 bin lira fiyat teklifleri aldım ve bunu Genel Başkan Özgür Özel’e ve şoförü Mehmet’e ilettim. Akabinde bu araçların alınıp alınmadığını bilmiyorum. Ben bu araçlardan anladığım için Özgür Özel benden böyle bir talepte bulundu.”

#7
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

MECLİS’E VİSKİ SERVİSİ Yalım’a “Özgür Özel Yeni Nosu” diye kayıtlı numaraya gönderdiği, “Meclis’e uğradım, Mehmet Bey’e bir koli bıraktım. Beş adet var içinde” şeklindeki mesaj içeriği soruldu. Yalım şu cevabı verdi: “Özgür Özel benden Bulgaristan’dan gelirken Pliska isimli içki getirmemi istemişti. "

#8
Foto - Fuhuşçu Özkan Yalım'a bakın hele! Özel’e milyon dolarlık helikopter bakmış

"Mesaj içeriğinde geçen konu bununla alakalıdır. Ben ara ara yurt dışına çıktığımda Özgür Özel’e bu şekilde hediye içkiler getiririm. Mesajda geçen Mehmet isimli kişi Özgür Özel’in şoförüdür. İçerisinde 5 adet içki bulunan koliyi Meclis’te Mehmet Bey’e teslim etmiştim. Mesajlaşmalar bununla alakalıdır.”

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