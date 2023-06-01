2023-06-01 12:53:35 Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a yenilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine yönelik eleştiriler sürüyor. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden istifa etmemesi eleştirilere neden oldu. Köşe yazarları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen gazetecileri de istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu da eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yazarlardan bazıları: