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Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

2023-06-01 12:53:35
Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a yenilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmemesine yönelik eleştiriler sürüyor. 14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a kaybeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinden istifa etmemesi eleştirilere neden oldu. Köşe yazarları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen gazetecileri de istifa etmeyen Kılıçdaroğlu'nu da eleştiri yağmuruna tuttu. İşte o yazarlardan bazıları:

#1
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Ahmet Hakan (Hürriyet): CHP’nin tüm ekran yüzleri... CHP’nin tüm kalemşorları... Bütün bir seçim süreci boyunca... Kılıçdaroğlu’nun propaganda ekibinden daha fazla çalıştılar. Kılıçdaroğlu uğruna çeşitli manipülasyonlar yaptılar. “Kılıçdaroğlu aldı götürdü, bitti bu iş” diye güya haber verdiler. Kılıçdaroğlu kaybetti. Bırakın yenilgiden kendilerine pay çıkarmayı; şimdi çıkmış, hepsi bir ağızdan “Kılıçdaroğlu başaramadı, istifa etmeli” diye haykırıyorlar.

#2
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Abdülkadir Selvi (Hürriyet): Kılıçdaroğlu çekilmeyi düşünüyor mu? Hayır. Tam aksine CHP Genel Başkanlığı’nda kalma konusunda her zamankinden daha kararlı. Seçimlerden sonra kendisini ziyaret eden bir gruba, “10 yıl daha buradayım. İstifa etmeyeceğim” diyor. Gördünüz mü “demokrat dede”yi. Dede çekilsin diye daha çok beklersiniz. 10 yıl daha buradayım diyor. Dede sizin hepinizi siyasetten emekli edecek.

#3
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Uğur Dündar (Sözcü): CHP'de özeleştiri süreci acilen başlatılıp demokrasi ve değişim talebi de dahil olmak üzere seçmenin beklentilerine cevap verilmeli.

#4
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

İsmail Saymaz (Sözcü): Ancak şu an en “Kemal Bey'ci” CHP'liler bile “Kılıçdaroğlu yeniden cumhurbaşkanı adayı olmalı mı?” sorusuna “Evet!” diyemiyor. Geriye iki olasılık kalıyor: Ya olağan kurultay süreci başlar ve İmamoğlu da dahil, adaylar yarışır. Ya da Kılıçdaroğlu, yerel seçim sonrasında partisini evlatlarına teslim edip izzetü ikbal ile sahneden çekilir.

#5
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Aytunç Erkin (Sözcü): Dün sabah; CHP koridorlarını yakından takip eden ve örgütleri yakından takip eden üç isimle görüştüm bilgileri harmanladım. “…Sabah biriyle konuşuyor politika belirliyor, akşam biriyle konuşuyor politika değişiyor. CHP'nin bu kadar savrulmasındaki en önemli etken Kemal Bey'in herkesle görüşmesi ve kompartıman siyaseti yapması. Ancak gördüğüm bugünden itibaren ertelenen kurultay süreciyle takvim başlar ve sonbaharda olağan bir kurultay yaşanır. Kurultayda da genel başkana rakip aday ya da adaylar çıkabilir.”

#6
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Fuat Uğur (TV100): Kendisinin hiçbir partiyi desteklemediğini söyleyen (burada gülebilirsiniz) Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal seçimden sonra aradan iki gün geçmeden açık çağrıda bulundu: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hemen istifa edin lütfen!” Aslında siyaseten doğru bir çağrı. Kılıçdaroğlu’nun da çok sık referans aldığı Batı demokrasilerinde yalnızca bir seçim kaybeden siyasi parti genel başkanları bile istifa ederler. Bu durumda 12. kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu anlayışa göre 10 yıldır yazlıktaki villasında torun torba muhabbeti yapıyor olması gerekirdi. Gel gelelim kazın ayağı öyle değil. Fatih Portakal başka bir senaryo ve seçenek olmasaydı, dahası “yükselen ve desteklenen” bir “GÜÇ” arkasında durup ona start vermeseydi bu çağrıyı yapabilir miydi sizce? Tabii ki hayır.

#7
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Hasan Basri Yalçın (Sabah): Şimdi soruluyor. "Başta CHP olmak üzere diğer muhalefet partilerinde bir değişim olur mu?" Kestirmeden cevap verelim. "Olmaz." Seçimden önce de söyledik. Seçimden sonra da söyleyelim.. Buna itiraz edenler, 12 seçim kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun artık partinin başında kalamayacağını söylüyor. Ben de ısrarla aynı cevabı veriyorum. Belki birinci kayıp ile ikinci kayıp arasında önemli bir fark vardır da on birinci kayıp ile on ikinci kayıp arasında pek fark kalmıyor. İnsanlar alışıyor. 11 kere kaybedip gitmemiş bir genel başkan, 12 kere kaybedince neden gitsin? Gitmez. Bahane mi yok? Tonlarca bulunur. Başladılar bile zaten.

#8
Foto - Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Melih Aşık (Milliyet): Değerli diplomat Onur Öymen’in dediği gibi: Yabancı devletlerin muhalefet partilerinin liderlerini değiştirme girişimlerinin örnekleri pek fazla değildir. Baykal’ın gidişi ve Kılıçdaroğlu’nun gelişi o yüzden özel bir önem taşıyor.Wikileaks belgeleri ABD’nin 2008 yılından itibaren Tayyip Erdoğan’ın karşısına çıkaracak bir muhalefet lideri aradığını, Laik Kemalist kimliği yüzünden Deniz Baykal’ı kendisine yakın görmediğini ve Kemal Kılıçdaroğlu adını aylar öncesinden gündemine aldığını ortaya koyuyor. Bu bir hayali masal değil, belgeli hikâyedir."

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