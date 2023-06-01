Köşe yazarlarının hedefinde Kılıçdaroğlu var: "Diktatör" çekilmiyor

Fuat Uğur (TV100): Kendisinin hiçbir partiyi desteklemediğini söyleyen (burada gülebilirsiniz) Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal seçimden sonra aradan iki gün geçmeden açık çağrıda bulundu: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hemen istifa edin lütfen!” Aslında siyaseten doğru bir çağrı. Kılıçdaroğlu’nun da çok sık referans aldığı Batı demokrasilerinde yalnızca bir seçim kaybeden siyasi parti genel başkanları bile istifa ederler. Bu durumda 12. kez seçim kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu anlayışa göre 10 yıldır yazlıktaki villasında torun torba muhabbeti yapıyor olması gerekirdi. Gel gelelim kazın ayağı öyle değil. Fatih Portakal başka bir senaryo ve seçenek olmasaydı, dahası “yükselen ve desteklenen” bir “GÜÇ” arkasında durup ona start vermeseydi bu çağrıyı yapabilir miydi sizce? Tabii ki hayır.