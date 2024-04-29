Koşabilen insansı robot ürettiler! İşte saatte yaptığı hız

Geliştiriciler, Tiangong’un açık kaynaklı ve ölçeklenebilir olduğunu, yazılım genişletmelerine izin vereceğini ve iletişim arayüzünü daha da açacağını belirtiyorlar. Bu lansman, sadece teknolojideki ilerlemeyi değil, aynı zamanda insansı robotlar geliştirme endüstrisinde bir devrimi ve çeşitli uygulamalar için kapıları aralıyor. Tiangong’un doğal koşu yeteneği, kurtarma operasyonlarından üretim tesislerine kadar birçok alanda faydalı olabilir. Üstelik, insansı robotların popülaritesi büyük şirketler tarafından da destekleniyor. Yakın zamanda, Apple’ın gizlice kişisel bir robot üzerinde çalıştığına dair haberler duyulmuştu. Tiangong’un piyasaya sürülmesi, insansı robot teknolojisinin ne kadar ileri gidebileceğinin değil, aynı zamanda bu tür yeniliklerin günlük hayatımızı nasıl dönüştürebileceğinin de bir göstergesi olarak belirtiliyor. Bu gelişmeler, gelecekte teknolojinin insan hayatını nasıl şekillendireceği konusunda heyecan verici ipuçları sunuyor.