  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Koruma altına alındı! Doğal gaz için kazdılar bakın ne buldular

2023-05-26 10:13:15
Koruma altına alındı! Doğal gaz için kazdılar bakın ne buldular

Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu.

#1
Foto - Koruma altına alındı! Doğal gaz için kazdılar bakın ne buldular

Bartın'ın Amasra ilçesindeki doğal gaz hattı çalışmaları sırasında Roma dönemine ait sütun parçaları bulundu.

#2
Foto - Koruma altına alındı! Doğal gaz için kazdılar bakın ne buldular

Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Doğal gaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu. Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi. Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi
Gündem

Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu'na Zengezur Koridoru tepkisi

2. turda Cumhur İttifakı'nı tercih eden Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun davetine cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılçdaroğlu'nun çağrısına cevap verdi.
Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde
Spor

Başakşehir, Türkiye Kupası'nda finalde

Türkiye Kupası'nda 1-0 kazandığı maçın rövanşında uzatma bölümü sonunda Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, finalde Fenerbahçe'nin..
AB'den Rusya Merkez Bankası'na ağır darbe
Ekonomi

AB'den Rusya Merkez Bankası'na ağır darbe

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin, savaş nedeniyle bugüne kadar Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar avronun üzerinde varlığını dondurduğu..
Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı
Siyaset

Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı içindeki ilk icraatı! Sandık provokasyonu yaptı

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sandık provokasyonuna başladı.
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü
Gündem

CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü

İletişim Başkanlığı, CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu'nun, 'Hatay Samandağ'da aynı adrese kayıtlı 300 seçmen tespit ettik' iddiasını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23