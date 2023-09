HER KORONAVİRÜS FİP DEĞİL: Her koronavirüsün FİP olması diye bir kaidenin olmadığına değinen Başbuğ, "Bu hastalığa feline infectious peritonitis neden oluyor. Her yerde fazla oranda gözükmekte. Kedilerin yüzde 80-90 oranında feline koronavirüsler tespit edilmekte. FİP dediğimiz virüs daha çok koronavirüsün mutasyona uğramış şekli” dedi.