Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde, soykırımcı İsrail terör devletine destek veren soykırım destekçisi markanın sahnede yer alması izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Gazze’de katliamlar sürerken markanın dizide görünmesi tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, Hristiyan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bile bu markaya karşı sergilediği onurlu duruşu hatırlatarak, Müslüman bir ülkede yayınlanan yapımların katliama finansman sağlayan markaları parlatmasına ateş püskürdü.

1
#1
Foto - Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

Gazze’de insani dram ve İsrail saldırıları tüm şiddetiyle sürerken, Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinde büyük bir skandala imza atıldı. Dizinin son bölümünde soykırımcı İsrail terör devletine destek veren İsrail destekçisi markanın yer vermesiyle gündeme bomba gibi düştü. Dizide masa üzerinde bulunan soykırım destekçisi marka şişesinin bir oyuncu tarafından alınarak içildiği sahne, izleyici tepkisine yol açtı.

#2
Foto - Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

SOYKIRIMCI İSRAİL’E DESTEK VEREN MARKA DİZİDE YER ALDI İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırılar ve sivil kayıpların devam ettiği bir dönemde, içecek markasının dizide açık şekilde gösterilmesi dikkat çekti. İzleyiciler, katil İsrail terör devletine destek veren markaların televizyon dizilerinde yer almasına tepki gösterdi.

#3
Foto - Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

BENZER SAHNELERE DAHA ÖNCE DE TEPKİ GELMİŞTİ İçecek markasının daha önce Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir dizisi ile Show TV’de ekrana gelen Veliaht dizisinde de sahnelerde yer aldığı biliniyor. Söz konusu yapımlarda da markanın dizilerde görünmesi izleyiciler tarafından eleştirilmişti.

#4
Foto - Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

İzleyici tepkilerinde, Hristiyan bir sporcu olan Cristiano Ronaldo’nun İsrail’e karşı sergilediği tavırla, masasında yer alan markayı elinin tersiyle itmesiyle Türkiye’deki dizi sahneleri arasında karşılaştırma yapıldı. Gazze’deki katliamlar karşısında Ronaldo’nun markaya tepkili olduğu bir süreçte, Türkiye’de yayınlanan dizilerde soykırımı destekleyen markaların yer alması tepkilere neden oldu.

#5
Foto - Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler

Sahipsizler dizisinde yer alan soykırım destekçisi içecek markasının sahnelerinde yer verilmesine ilişkin yapım şirketi ve kanal yönetiminden şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. İzleyici tepkilerinin sürdüğü belirtildi.

