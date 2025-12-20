Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Ronaldo kadar olamadılar: Sahipsizler dizisinde skandal sahne! Soykırım destekçisi markaya yer verdiler
Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinin son bölümünde, soykırımcı İsrail terör devletine destek veren soykırım destekçisi markanın sahnede yer alması izleyiciler tarafından tepkiyle karşılandı. Gazze’de katliamlar sürerken markanın dizide görünmesi tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, Hristiyan futbolcu Cristiano Ronaldo’nun bile bu markaya karşı sergilediği onurlu duruşu hatırlatarak, Müslüman bir ülkede yayınlanan yapımların katliama finansman sağlayan markaları parlatmasına ateş püskürdü.