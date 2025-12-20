AJet'ten sağlık turizmine 1,5 milyar dolar katkı

AJet Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Türkiye'nin turizmde iyi bir yıl geçirdiğini kaydederek, şu anda gelirin 61 milyar dolar civarında olduğunu, bunun 59 milyar dolarının ülkede kaldığını söyledi. Türkiye'nin saç ekiminde bir marka olduğunu ifade eden Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu: "Aynı şekilde Türkiye'nin diş ve göz tedavisi konusunda da bir marka olması için çalışıyoruz. Şöyle bir program hedefliyoruz: Tatilini cuma gününden başlat ve hafta sonu Türkiye'ye gel. Özellikle Avrupa'dan cuma günü gelecek, dişlerini yaptıracak ve gidecekler.