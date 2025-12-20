AA Giriş Tarihi: AJet'ten sağlık turizmine 1,5 milyar dolar katkı
AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Türkiye'nin diş ve göz bakımı konusunda bir marka olması için yeni bir program üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Diş hizmetlerinde büyük fırsat görüyoruz. Bu sayede sağlık turizmindeki 3,5 milyar dolarlık gelirin üzerine 1,5 milyar dolar koyabiliriz." dedi. Bolat, basın mensupları ile bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, halihazırda 85 uçaklarının bulunduğunu, 500'ü pilot olmak üzere toplam 3 bin 200 çalışana sahip olduklarını söyledi.