1. Hafıza Bozuklukları ve Kafa Karışıklığı The New England Journal of Medicine tarafından yayınlanan bir araştırma, koronavirüs ile enfekte olanların kafa karışıklıkları yaşayabileceğini ve adeta yönünü şaşırmış gibi hissedebileceğini gösterdi. Ayrıca beyin sisi olarak adlandırılan hafıza kaybı, kafa karışıklığı ve bir şeyleri hatırlamada zorluk da görülebilir. Tüm bunlar, normalden biraz daha dalgın hissetmenize neden olur.