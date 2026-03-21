Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü
AA Giriş Tarihi:

Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü

Güney Kore'de bulunan otomobil fabrikasında meydana gelen yangında 14 kişi hayatını kaybetti. Faciada 60 kişi yaralandı.

Foto - Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü

Yonhap ajansının haberine göre, Daejeon'da otomobil parçalarının üretildiği fabrikada, dün yerel saatle 13.17'de çıkan yangında 14 kişi yaşamını yitirdi, 60 kişi yaralandı. Yetkililer, yangının yaklaşık 10,5 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Foto - Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden yetkililer, enkaz kaldırma çalışmaları için ağır iş makinelerinin kullanıldığını aktardı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, görgü tanıkları bölgede patlama meydana geldiğini ifade etti.

Foto - Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü

Olay yerini ziyaret eden Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ise yangının sebebinin kapsamlı bir şekilde araştırılacağını belirtti. Ulusal Yangın Dairesi, yangının ardından yerel yönetimlerin yangınla mücadele kapasitesini aştığı durumlarda verilen "ulusal yangın seferberliği" emri çıkarmıştı.

Foto - Otomobil fabrikasında facia: 14 kişi öldü

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok da yangını söndürme ve kurtarma çalışmalarını yürütmek için İçişleri Bakanlığı ve Ulusal Yangın Dairesi'ne mevcut tüm ekipmanı ve personeli kullanmaları yönünde acil durum talimatı vermişti.

