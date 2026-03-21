Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Palandöken hurda araç teşvikiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Palandöken, “Hurda araçlar trafikte, yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Yapılandırma ve hurda araç teşviki nefes aldırır" dedi.

1
#1
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

Hurda araç teşviki, sıfır araç sahibi olmak isteyenler ve otomotiv sektörü için büyük önem taşıyor. Yapılandırma ve hurda araç teşviki gibi uygulamaların ekonomiye aynı anda katkı sağlayacağını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, milyonları ilgilendiren teşvik ile ilgili açıklamada bulundu.

#2
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

“40 SENELİK ARAÇLAR HURDAYA ÇIKSIN DİYE UĞRAŞIYORUZ” Palandöken esnafın sıkıntıların günden düne arttığını kaydederek, e-haciz uygulaması ile bütün gayrimenkullerle bankadaki paralarına el konulduğunu belirtti. Palandöken, yapılandırma yapılması gerektiğini belirterek şu cümleleri kurdu:

#3
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

“Ekonomide bir canlanma olacak. İnsanlar en azından elindeki parayı götürüp borcunu yatırıp işini idame ettirecek. Hurda araçlar trafikte yaklaşık 20 yaş üstünde 8 milyon araç var. Toplam 34 milyon civarında araba var ülkemizde. Dolayısıyla bunların artık eski teknolojileri, bakımı, masrafı, yaktığı, yakıtın çokluğu artık her şeyin tasarrufa gittiği bir yerde. Dünyada bir petrol krizi de başlıyor, savaş var. Yeni araçlar yeni üretimler hem ekonomik hem teknoloji değişmiş. Kimisi hibrit, kimisi elektrik enerjisiyle, aküyle çalışan araçlar. Trafikte rahatsızlık vermeyen, karbon üretmeyen doğayı kirletmeyen sistem gelmiş. Biz hala 40 sene, 30 sene evvelki araçların hurdaya çıkmasıyla uğraşıyoruz. Yani tekliflerimizin hepsi makul yapılması gerekli. Ülke ekonomisine en azından rahatlık getirilebilecek işler”

#4
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

“156 MİLYAR TL TAHSİLAT SAĞLANDI” Son yapılandırma düzenlemesiyle devletin yaklaşık 156 milyar lira tahsilat sağladığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

#5
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

"Yapılması lazım gelen birçok işin pratikte çözümlenmesiyle hem ekonomiye hem de devletin gelirlerinin artırması her şeyden evvel huzurlu bir ticaretin idamesi için şart. Sosyal güvenlik priminden tutun. Diğer vergi borçlarına aynı şekilde hurda arabasından teşvikle bunu aldığınız zaman en azından piyasada bir yenilenme, bir hareketlenme olur. E-hacizde bütün malla mülküne el koyuluyor. Ülkede birkaç tane hem ekonomik krizi hem pandemi hem arkasından deprem vesaire bunların hepsinin birikintisi bir oldu. Şimdi böyle bir şey yaparsanız diyor en azından ben borcumu taksitlendiririm, ödeyebilecek hale getiririm. Yoksa bu vaziyette ödeyemiyorum diyor"

#6
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

“BORÇLA PİYASA KİLİTLENİYOR Yapılandırma talebinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Bu bir affedilme değil. Bu borcun taksitlendirilme modeli. Kabul edilmeli. Ve insanlar bunu rahatlıkla ödeyebilmeli. Yoksa bu şekilde hem piyasalar kilitleniyor hem de insanlar mağdur oluyor.

#7
Foto - Milyonlarca kişi merakla bekliyordu: 20 yaş üstü aracı olanlar dikkat!

Piyasa ne kadar canlanırsa, insanlar ne kadar teşvik edilirse hem üretim miktarındaki artış aynı şekilde de vatandaşların huzursuz bir şekilde işlerinin başına da durmalarına son verilir. Bu borçlardan kurtulmanın alternatifleri oluşmalı. Yani borcu borçla ödeme modeli değil. Artık insanlar gerçekten zor durumdalar. Bu bir af da değil, taksitlendirme. Her yerde bir sıkışma olmuş. E- haciz mağduriyetleri. Sosyal güvenlikten bu hizmetleri alamayan insanlar borcunu ödeyemediği için sadece gidip muayene oluyor. Eczaneye gidip ilaç alamayanlar var" diye konuştu./ kaynak: internethaber

