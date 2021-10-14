  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Koronavirüse yakalananlar dikkat: Su içerek atlatabilirsiniz! Peki su içmenin faydaları neler?

2021-10-14 18:46:19
Koronavirüse yakalananlar dikkat: Su içerek atlatabilirsiniz! Peki su içmenin faydaları neler?

Koronavirüsle beraber önemi giderek artan en önemli doğal ilaçlardan biri de su oldu. Uzmanlar bol bol su içmenin virüsün akciğerlere inmeden vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak düzenli ve bol bol içilen suyun bu tür bir fayda sağladığı hatırlatıldı. Virüsle beraber suyun faydaları yeniden merak konusu oldu. Bol su içmenin faydaları nelerdir? Su içmek boğaz ağrısına iyi gelir mi?

#1
Foto - İnsan vücudunun dışarıdan ihtiyaç duyduğu en önemli besinlerden biri sudur. Su olmadan vücutta ciddi işlevsel bozukluklar ortaya çıkar. Vücudun sağlıklı bir akışı için tüketilen suyun miktarı gün içinde yaklaşık 2,5 ya da 3 litre olmalıdır. Bu tüketimin içinde kahve, meyve suyu, çay gibi içecekler dahil değildir.

İnsan vücudunun dışarıdan ihtiyaç duyduğu en önemli besinlerden biri sudur. Su olmadan vücutta ciddi işlevsel bozukluklar ortaya çıkar. Vücudun sağlıklı bir akışı için tüketilen suyun miktarı gün içinde yaklaşık 2,5 ya da 3 litre olmalıdır. Bu tüketimin içinde kahve, meyve suyu, çay gibi içecekler dahil değildir.

#2
Foto - BOL SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR? Koronavirüs ile beraber su tüketiminin altı bir kez daha çizildi. Uzmanlar bol bol su içererek Virüsün vücuttaki etkinliğinin azaltılacağını söyledi. Özellikle hemen ilaca sarılmak yerine bol bol su içerek virüsün vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.

BOL SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR? Koronavirüs ile beraber su tüketiminin altı bir kez daha çizildi. Uzmanlar bol bol su içererek Virüsün vücuttaki etkinliğinin azaltılacağını söyledi. Özellikle hemen ilaca sarılmak yerine bol bol su içerek virüsün vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.

#3
Foto - SU İÇMEK BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ? Kooronavirüs sırasında ve sonrasında vücut sağlığı için en önemli organ boğazlardır. Boğazlardaki mukozdaki nem ve sıvı ne kadar fazlaysa hastalıklarda o kadar kısa sürede atılır.

SU İÇMEK BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ? Kooronavirüs sırasında ve sonrasında vücut sağlığı için en önemli organ boğazlardır. Boğazlardaki mukozdaki nem ve sıvı ne kadar fazlaysa hastalıklarda o kadar kısa sürede atılır.

#4
Foto - Virüs boğazdaki etkinliği artıkça kaşınam ve ağrımayla beraber öksürük nükseder. Bu durumun yaşanmaması için uzmanlar bol bol su içilmesini tavsiye eder. Gün içinde tüketilen 2,5 ve 3 litre dışında en az 2 büyük boy bardak limonlu suyunda boğazlarda enfeskiyon ve iltihabın barınmasını engellediğinin altını çizer.

Virüs boğazdaki etkinliği artıkça kaşınam ve ağrımayla beraber öksürük nükseder. Bu durumun yaşanmaması için uzmanlar bol bol su içilmesini tavsiye eder. Gün içinde tüketilen 2,5 ve 3 litre dışında en az 2 büyük boy bardak limonlu suyunda boğazlarda enfeskiyon ve iltihabın barınmasını engellediğinin altını çizer.

#5
Foto - BÖBREKLERE FAYDASI! Bol su içmek böbrek işlevselliğini artırır. Böbrek üstü bezlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu sayede vücutta asit birikmez. Ayırca aside bağlı taş kum oluşmaz.

BÖBREKLERE FAYDASI! Bol su içmek böbrek işlevselliğini artırır. Böbrek üstü bezlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu sayede vücutta asit birikmez. Ayırca aside bağlı taş kum oluşmaz.

#6
Foto - Su tüketimi 3 litrenin üstünde olmaması gerekir. Aksi halde faydalı olan su böbreklerin daha fazla çalışmasıan neden olur. Bu yüzden gün içinde mutlaka 3 litre tamamlanacak şekilde su tüketilmeli. Su tüket,mi ve sıvı aynı şey değildir. Uzmanlar bu konu da çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Doğadaki diğer tüketilen sıvı besinleri vücutta suyun etkinliğinin yerine geçmez.

Su tüketimi 3 litrenin üstünde olmaması gerekir. Aksi halde faydalı olan su böbreklerin daha fazla çalışmasıan neden olur. Bu yüzden gün içinde mutlaka 3 litre tamamlanacak şekilde su tüketilmeli. Su tüket,mi ve sıvı aynı şey değildir. Uzmanlar bu konu da çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Doğadaki diğer tüketilen sıvı besinleri vücutta suyun etkinliğinin yerine geçmez.

#7
Foto - SİNDİRİMİ GÜÇLENDİRİR! Besinlerin daha hızlı emilimi ve vücuda karışması için de su olmazsa olmazlar arasında yer alır. Su mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakları uyaran su besinlerin içerdiği vitamin ve minerali hasar almadan emilimini kolaylaştırır.

SİNDİRİMİ GÜÇLENDİRİR! Besinlerin daha hızlı emilimi ve vücuda karışması için de su olmazsa olmazlar arasında yer alır. Su mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakları uyaran su besinlerin içerdiği vitamin ve minerali hasar almadan emilimini kolaylaştırır.

#8
Foto - Sindirimdeki hareketliliği artırarak yağın vücutta yer kaplamasını engeller. Bu sayede yağ suya karışarak idrar yoluyla atılır. Ayırca su ağız içi içinde fayda sağlar. Ağız içinde enfeksiyonun birikmesini engeller.

Sindirimdeki hareketliliği artırarak yağın vücutta yer kaplamasını engeller. Bu sayede yağ suya karışarak idrar yoluyla atılır. Ayırca su ağız içi içinde fayda sağlar. Ağız içinde enfeksiyonun birikmesini engeller.

#9
Foto - SİNİR SİSTEMİNİ YENİLER! Tüketilen su, sindirim hücrelerini güçlendirerek beyne ve diğer organlara verilen sinyallerin daha sağlıklı iletilmesine neden olur. Bu sayede vücudun konsantre gücü artar. Su tüketildiçe artan akış vücuttaki enerjiyi yükseltir. Baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon risklerini azaltır.

SİNİR SİSTEMİNİ YENİLER! Tüketilen su, sindirim hücrelerini güçlendirerek beyne ve diğer organlara verilen sinyallerin daha sağlıklı iletilmesine neden olur. Bu sayede vücudun konsantre gücü artar. Su tüketildiçe artan akış vücuttaki enerjiyi yükseltir. Baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon risklerini azaltır.

Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik
Korona Virüs

Koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta flaş gelişme: Delta varyantını izole ettik

TURKUVAC ile ilgili dünyayı ayağa kaldıracak bir gelişme yaşandı. Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversiteleri..
Hakan Bayrakçı: Canan Kaftancıoğlu PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor!
Siyaset

Hakan Bayrakçı: Canan Kaftancıoğlu PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor!

Kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili "PKK'ya yakın diye CHP'de tutuluyor” dedi. ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Halk TV yayınına katılan gazeteci Veysi Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ..
CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar
Gündem

CHP'nin TÜGVA işgalinin detayları ortaya çıktı: İmamoğlu'na makam odası hazırlamışlar

CHP'li İBB çalışanlarının TÜGVA'nın Adalar'daki hizmet binasını tahliye girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı. O gece yaşananları aktaran T..
Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti

Rusya gerilimi tırmandırdı! Türkiye karşıydı… MiG-29’ları harekete geçti
İftiraları yine tutmadı! Tazminat ödeyecekler
Gündem

İftiraları yine tutmadı! Tazminat ödeyecekler

Baykar Savunma, ABC gazetesinin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Alına..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay