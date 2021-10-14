Koronavirüse yakalananlar dikkat: Su içerek atlatabilirsiniz! Peki su içmenin faydaları neler?

Su tüketimi 3 litrenin üstünde olmaması gerekir. Aksi halde faydalı olan su böbreklerin daha fazla çalışmasıan neden olur. Bu yüzden gün içinde mutlaka 3 litre tamamlanacak şekilde su tüketilmeli. Su tüket,mi ve sıvı aynı şey değildir. Uzmanlar bu konu da çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Doğadaki diğer tüketilen sıvı besinleri vücutta suyun etkinliğinin yerine geçmez.