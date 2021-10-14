2021-10-14 18:46:19 Koronavirüse yakalananlar dikkat: Su içerek atlatabilirsiniz! Peki su içmenin faydaları neler?
Koronavirüsle beraber önemi giderek artan en önemli doğal ilaçlardan biri de su oldu. Uzmanlar bol bol su içmenin virüsün akciğerlere inmeden vücuttan atılmasına yardımcı olur. Ancak düzenli ve bol bol içilen suyun bu tür bir fayda sağladığı hatırlatıldı. Virüsle beraber suyun faydaları yeniden merak konusu oldu. Bol su içmenin faydaları nelerdir? Su içmek boğaz ağrısına iyi gelir mi?