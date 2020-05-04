Koronavirüs sonrası talep patlaması yaşandı: Kilosu tam 16 bin lira

Koronavirüs salgınının dünyaya giderek yayıldığı bu günlerde vatandaşlar bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını arıyor. Mersin'de dünyanın en yüksek besin değerine sahip olduğu ifade edilen ve ilaç niyetine tüketimi her geçen yıl artan arı sütü hasadı başladı. Üreticiler bu yıl arı sütü rekoltesinin yüksek olduğunu ve salgın nedeniyle talebin önceki yıllara göre arttığını söyleyerek, kilosunun 16 bin TL'den alıcı bulduğunu belirtti.