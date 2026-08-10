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Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

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AA Giriş Tarihi:

Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

Açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mücteba Hamaney ile ilgili "sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, siyasi parti başkanlarıyla yaptığı toplantıda Hamaney'le dün yaptığı görüşmenin "verimli" geçtiğini ifade etti.

#2
Foto - Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

Pezeşkiyan, "Her konu hakkında konuştuk. Sağlık yönünden durumu iyi. 7 saat bizimle konuşan birinin sağlık sorununun olması beklenemez." dedi.

#3
Foto - Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

İran Cumhurbaşkanı, söz konusu toplantıda Hamaney'le fikir alışverişinde bulunduklarını ve yönlendirmelerini dinlediklerini kaydetti.

#4
Foto - Mücteba Hamaney öldü mü? Pezeşkiyan dünyaya duyurdu

Mücteba Hamaney'in, İsrail'in 28 Şubat'ta eski ülke lideri Ali Hamaney'in çalışma ofisi ve konutuna yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtilmişti. Hamaney'in güvenlik tedbirleri gerekçesiyle görüntülü veya sesli mesaj paylaşımında bulunmadığı öne sürülüyor.

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