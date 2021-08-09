Koronavirüs aşısı çocuk ve gençler için yapılmalı mı? Aileler kararsız

Karina Top, pek çok başka hastalıkta aynı tür aşının hem çocuklarda ve yetişkinlerde aynı şekilde kullanılmasının yaygın bir uygulama olmakla birlikte, örneğin tetanoz aşılarında olduğu gibi, aşı bileşiminin bebekler için ayrı, çocuk ve ergenler için ayrı olduğunu hatırlatıyor. Diğer bazı aşılar içinse farklı yaş grupları için farklı dozlar kullanılıyor. Örneğin (rahim ağzı kanserine karşı uygulanan) HPV aşısı, 14 yaşın altındakilere genelde iki doz uygulanıyor. Ancak 15 yaşın üzerindekiler üçüncü doza ihtiyaç duyuyor, çünkü etki bakımından iki doz aşı onlarda yetersiz kalıyor. Uzmanlara göre, küçük çocukların bağışıklık sistemi, aşılara ergenlerden ve yetişkinlerden farklı tepki veriyor. Bu nedenle, ilgili aşının güvenliliği ve etkili dozajına dair ayrıntılı bir araştırma yapılması gerekiyor. BioNTech/Pfizer ve Moderna, halihazırda altı aydan 11 yaşına kadarki çocuklarla ilgili farklı araştırmalar yürütüyor. BioNTech/Pfizer, Eylül ayında ilk alt grup için elde ettiği verileri açıklamayı planlıyor. AstraZeneca da aşısını küçük çocuklar üzerinde test ediyor, ancak henüz bu konuda bir sonuç açıklanmadı. Johnson & Johnson da 12 yaşın altındaki çocuklarla ilgili araştırmalar yapmayı planlıyor.