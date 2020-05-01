Korona tedbirleriyle ilgili 4 yeni gelişme!

"NORMALLEŞMENİN BAYRAM SONRASI OLMASI BEKLENTİSİ VAR" Normalleşme konusu bayramdan sonraya kaldı gibi görünüyor. Mayıs ayı boyunca da sıkı tedbirler devam edecek gibi duruyor. Restoranların, AVM'lerin, kuaförlerin, berberlerin yeniden açılması ve çok ciddi kurallar konarak gündeme geldi. Ama henüz erken deniyor şu aşamada. Haftalık veya 15 günlük verilere bakılarak yani virüsün kuluçka süresi üzerinden hareket ediliyor. Vaka sayısındaki düşüş, ölüm oranlarındaki azalma, yoğun bakım sürecinden hastaların çıkması önemli gelişmeler. Sağlık bakanı da zirve noktasını da gördük dedi. Ama hala ortasındayız meselenin yani rahat ola geçecek bir vaziyetimiz yok. Dolayısı ile mayıs ayı boyunca sıkı tedbirlerin sürmesini bekliyoruz ve mayıs boyunca bu normalleşme çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonra belki ilk adımları göreceğiz.