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Korona tedbirleriyle ilgili 4 yeni gelişme!

2020-05-01 11:21:14
Korona tedbirleriyle ilgili 4 yeni gelişme!

Normalleşme süreci ve eğitim hayatının nasıl devam edeceği son günlerin önemli başlıklarından. Tüm bunları ve daha fazlasını CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova anlattı.

#1
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"NORMALLEŞMENİN BAYRAM SONRASI OLMASI BEKLENTİSİ VAR" Normalleşme konusu bayramdan sonraya kaldı gibi görünüyor. Mayıs ayı boyunca da sıkı tedbirler devam edecek gibi duruyor. Restoranların, AVM'lerin, kuaförlerin, berberlerin yeniden açılması ve çok ciddi kurallar konarak gündeme geldi. Ama henüz erken deniyor şu aşamada. Haftalık veya 15 günlük verilere bakılarak yani virüsün kuluçka süresi üzerinden hareket ediliyor. Vaka sayısındaki düşüş, ölüm oranlarındaki azalma, yoğun bakım sürecinden hastaların çıkması önemli gelişmeler. Sağlık bakanı da zirve noktasını da gördük dedi. Ama hala ortasındayız meselenin yani rahat ola geçecek bir vaziyetimiz yok. Dolayısı ile mayıs ayı boyunca sıkı tedbirlerin sürmesini bekliyoruz ve mayıs boyunca bu normalleşme çalışmaları devam edecek. Bayramdan sonra belki ilk adımları göreceğiz.

#2
Foto - LİSE GİRİŞ SINAVI ERTELENEBİLİR

LİSE GİRİŞ SINAVI ERTELENEBİLİR" Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısı önemli. Yeni kararlar çıkacak gibi görünüyor. Bir tanesi lise giriş sınavına dönük. Okulların açılışı ertelendi, mayıs sonu dendi. Peki, 7 Haziran'daki lise giriş sınavı ne olacak? Benim izlenimim bu sınavın erteleneceği yönünde. Öğrencilerin sağlığı riske edilmek istenmiyor. Anladığımız kadarıyla Milli Eğitim Bakanlığı bazı tarihler üzerinde çalışıyor. Haziran sonu, temmuz sonu, ağustos başı gibi. Bu opsiyonlu tarihler kabine toplantısında gündeme gelecek, bir karara bağlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

#3
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"65 YAŞ ÜSTÜNE 1-2 SAATLİK ESNEKLİK TANINABİLİR" 65 yaş konusu çok tartışılıyor. Dışarıya biraz da olsa çıkmak istiyorlar. Bilim Kurulu'nun gündemindeydi ama bu hafta olmadı. Belki bazı kriterlere dayalı önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı sürerken 1-2 saatlik onlara bir esneklik tanınabilir. Bu da kabine toplantısında değerlendirilecektir diye düşünüyorum. Eğer bu esneklik sağlanacaksa pazartesi günü açıklayabilir.

#4
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"BAYRAM BOYUNCA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLABİLİR" Ramazan ayında çok hareketlendi çarşı-pazar. Sosyal mesafe unutulmaya, maske takmayanlar artmaya başlandı. İftar sahur arası hareketlilik devam ediyor. Aileler arası karşılıklı ziyaretlerin sürdüğü yönünde tespitler var. AK Parti MYK toplantısında gündeme geldi. Acaba "Akşam-sahur arası bir kısıtlama olur mu?" diye. Cumhurbaşkanı "Şu an gündemimizde yok. Pazartesi değerlendiririz" dedi. Yine Ramazan'a ilişkin yeni önlemler açıklanabilir. Peki, nasıl bir bayram geçireceğiz? Bunun için 18 Mayıs'taki kabineyi bekleyeceğiz. Oradan bayrama dönük açıklamalar çıkabilir. Bayram boyunca 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması olabilir.

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