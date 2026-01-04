  • İSTANBUL
Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı
DHA

Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Muğla Bodrum'da denizde yaşanan çekilme, sahil hattını tamamen değiştirdi. Gümbet ve Bitez’de metrelerce geriye çekilen deniz, bazı noktalarda adacıkların oluşmasına neden oldu.

#1
Foto - Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde meydana gelen çekilme, sahil boyunca dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Gümbet ve Bitez sahilinde denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme yaşandı. Bitez’de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.

#3
Foto - Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu görüldü.

#4
Foto - Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı

Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.

