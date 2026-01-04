Korkutan manzara! Deniz geri çekildi, adacıklar ortaya çıktı
Muğla Bodrum'da denizde yaşanan çekilme, sahil hattını tamamen değiştirdi. Gümbet ve Bitez’de metrelerce geriye çekilen deniz, bazı noktalarda adacıkların oluşmasına neden oldu.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde meydana gelen çekilme, sahil boyunca dikkat çekici görüntüler oluşturdu.
Gümbet ve Bitez sahilinde denizde yaklaşık 3 ila 5 metre arasında değişen çekilme yaşandı. Bitez’de sahilden yaklaşık 10 metre açıkta denizin ortasında küçük bir adacık oluştu.
Gümbet sahilinde ise kıyı hattı boyunca çekilmenin belirgin olduğu, yer yer deniz tabanının ortaya çıktığı ve bazı bölgelerde adacıkların oluştuğu görüldü.
Denizdeki çekilme, sahilde yürüyüş yapan vatandaşların ve bölge esnafının da dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar oluşan manzarayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
