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Yaşam
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Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

2024-09-10 12:16:33
Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Adana için son derece önemli olan Kozan Barajı'nda doluluk oranı yüzde 23'e düştü.

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Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Tüm zamanların en sıcak yazını geride bıraktığımız şu günlerde Eylül ayı sıcaklığı da mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

#2
Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Bu durum bir çok barajın su seviyesini düşürdüğü gibi Kozan Baraj Gölü'nün su seviyesini de yüzde 23'lere kadar düşürdü.

#3
Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Barajda yaşanan kuraklık nedeniyle barajın birçok noktasında adacıklar oluştu.

#4
Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Gözle görünen kuraklık tarım arazilerini de tehdit ediyor. Bir sulama barajı olan Kozan Baraj Göleti'nde neredeyse tarlaları sulayacak su kalmadı.

#5
Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Bölge çiftçilerinden Faruk Yiğenoğlu ilçede bu yıl aşırı sıcak bir yaz mevsimi yaşandığını kaydederek, "Sulamada kullanılan baraj suyunda yaşanan kuraklık artık bahçelerimize de tehdit etmeye başladı.

#6
Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

Geçmiş yıllara oranla doluluk verileri çok çok düşük. Doluluk oranı yüzde 23'e kadar düşmüş durumda. Barajda gözle görülür bir bir kuraklık söz konusu” dedi.

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Foto - Korkutan gerçek! O barajın suyu bitmek üzere

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