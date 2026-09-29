MHK iddialarında şok eden FETÖ taktiği: Hakemlerin hakkına bakın nasıl girmişler

Karadoruk'un telefonunda yapılan incelemede, 8 Nisan 2024'te oluşturulan ve kendisinin yöneticisi olduğu 'Genç ekip' isimli WhatsApp grubundaki yazışmalar da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana" ve "Şimdi total sayı nedir" mesajlarını gönderdiği tespit edildi. Grupta daha sonra isim listelerinin paylaşıldığı belirlendi. Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespit edildi. Karadoruk'un bir hakem için "Kimin kontrolünde" diye sorduğu, Şahin'in ise söz konusu hakemin başka bir kişinin ekibinde olduğunu söylediği görüldü. Yazışmaların devamında Karadoruk'un dernek üyeliği ve kesintilerine ilişkin mesajlarının ardından, "Bedel ödeyen, yol yürüyen bir kardeşimi klasman ile maç ile kıyaslayacak kadar aptal bir adam değilim" ifadelerini kullandığı görüldü.