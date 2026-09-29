MHK iddialarında şok eden FETÖ taktiği: Hakemlerin hakkına bakın nasıl girmişler

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen soruşturmada, şikayetçi ve tanık ifadeleri, bilirkişi raporları, HTS ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kayıtları incelendi. İncelemeler kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK üyesi Sebahattin Şahin ve eski MHK üyesi Yunus Yıldırım hakkında çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında, bazı hakemlerin objektif ve gerekçeli bir karar gösterilmeden klasman dışı bırakıldığı, bazı hakemlere görev verilmediği veya sistematik şekilde görevlerinin azaltıldığı, bazı hakemlere ise ayrıcalıklı davranıldığı iddia edildi. Puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı da soruşturma dosyasında yer aldı.