Korkulan maalesef oldu: Türkiye'ye kota getirildi
Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’yi de kapsayan hibrit araç ithalatına yönelik kota kararına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’yi de kapsayan hibrit araç ithalatına yönelik kota kararına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa Birliği, hibrit araç ithalatına yönelik yeni bir kota düzenlemesini hayata geçiriyor. AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanan karara göre, 1 Aralık 2026 ile 18 Haziran 2027 tarihleri arasında toplam 200 gün boyunca ithalat kotaları uygulanacak. Belirlenen sınırların üzerindeki araçların ithalatına ise izin verilmeyecek.
Düzenleme kapsamında Türkiye'ye toplam 126 bin 320 araçlık ithalat kotası ayrıldı. Türkiye, kendisine tanınan kontenjan bakımından Çin ve Japonya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye için belirlenen 126 bin 320 araçlık kontenjan, üç ayrı dönemde kullanılacak: 1 Aralık 2026 – 28 Şubat 2027: 56 bin 844 araç, 1 Mart – 31 Mayıs 2027: 58 bin 107 araç, 1 – 18 Haziran 2027: 11 bin 369 araç
Kullanılmayan kota miktarının bir sonraki döneme aktarılmasına da imkân tanınacak. Ülkelere ayrılan ithalat kotalarında Çin ve Japonya öne çıktı. Çin'e 191 bin 780, Japonya'ya 170 bin 889 araçlık kontenjan verilirken Türkiye 126 bin 320 araçla üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'ye 105 bin 402, Güney Kore'ye ise 67 bin 924 araçlık kota tahsis edildi.
Yeni kota uygulaması; şarj edilebilir hibrit (PHEV), geleneksel hibrit (HEV) ve hafif hibrit (MHEV) otomobilleri kapsıyor. AB Komisyonu, kararın gerekçesi olarak düşük fiyatlı araç ithalatındaki hızlı yükselişi gösterdi. Komisyona göre bu artış, Avrupa Birliği içerisindeki otomobil üreticilerinin pazar payını ve karlılığını olumsuz etkiliyor. Yeni düzenlemeyle ithalata sınır getirilerek Avrupa'daki üreticilerin korunması hedefleniyor.
Otomobil gazeteci Emre Özpeynirci, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Korkulan oldu, AB Türkiye’ye de hibrit kotası getirdi. Çinli otomobil üreticilerinin önünü kesmek isteyen Avrupa Birliği, Gümrük Birliği ortağı Türkiye’yi de hibrit ithalat kotası kapsamına aldı. Bugün AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan karar 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek.
200 günlük geçici uygulamada Türkiye’ye 126.320 adetlik kota tanındı. Bu rakam yıllık yaklaşık 230 bin adede karşılık geliyor. Kota aşılırsa ek vergiyle bile ihracat yapılamayacak. Otomobil üretimi ve ihracatında ciddi kayıplar yaşayan Türkiye için şimdi de hibrit kotası gündemde" dedi.
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