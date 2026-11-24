Kullanılmayan kota miktarının bir sonraki döneme aktarılmasına da imkân tanınacak. Ülkelere ayrılan ithalat kotalarında Çin ve Japonya öne çıktı. Çin'e 191 bin 780, Japonya'ya 170 bin 889 araçlık kontenjan verilirken Türkiye 126 bin 320 araçla üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'ye 105 bin 402, Güney Kore'ye ise 67 bin 924 araçlık kota tahsis edildi.