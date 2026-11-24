Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesi Komisyon’da: Uydularımız 3 kıtada 111 ülkeye hizmet veriyor
Bakanlığının bütçelerinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bakan Uraloğlu, yatırım programlarında 1881 projenin yer aldığını belirtti. Ankara-İzmir arası hızlı tren hattı için çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bu hat sayesinde iki şehir arasındaki yolculuğun 3,5 saate ineceğini bildirdi. Türkiye’nin uydu ve iletişim çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Bakan Uraloğlu, “TÜRKSAT uydularımız kapsama alanı ile 3 kıtaya erişiyor, 111'den fazla ülkeye hizmet veriyor” dedi.