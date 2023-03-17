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Yaşam
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Korku dolu anlar! Seyir halindeki tankerde yangın

2023-03-17 23:41:20
Korku dolu anlar! Seyir halindeki tankerde yangın

Burdur'un Bucak ilçesinde hareket halindeki tankerde çıkan yangın için ekipler seferber oldu.

#1
Foto - Korku dolu anlar! Seyir halindeki tankerde yangın

Yangın, saat 22.15 sıralarında Antalya-Burdur karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametine gitmekte olan 34 TZ 597 plakalı bir lojistik firmasına ait olduğu öğrenilen tankerin balatalarından dumanlar yükselmeye başladı.

#2
Foto - Korku dolu anlar! Seyir halindeki tankerde yangın

Araç sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Korku dolu anlar! Seyir halindeki tankerde yangın

Araçta çıkan yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

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