Körfez’i kirleten deniz marulundan öyle bir şey yapıldı ki!

İzmir Körfezi’nde popülasyonu gün geçtikçe artan deniz marulları, çevre dostu bir projenin öznesi oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Çavaş ve yüksek lisans öğrencisi Sema Doğmaz, deniz marullarından hidrojen gazı üretti. DEÜ’lü araştırmacıların bu projesi, Bioresource Technology adlı saygın bir dergide de yayınlandı. Prof. Dr. Levent Çavaş, “İzmir çok güzel bir şehir. Bu güzelliğe katkı sağlayan çok güzel bir de körfezimiz var. Ancak körfezimiz, son yıllardaki kirlilik nedeniyle bazı tehditler altında. Deniz marulu ismini verdiğimiz bir yosun türü, artış gösteriyor. Deniz marulu patlamaları meydana gelince deniz ekosistemi içerisindeki bozulma nedeniyle görüntü ve koku kirliliği oluyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak bu kirliliği nasıl değerlendirebiliriz noktasında deney serileri sürdürdük. Bunun ilkinde, ‘Deniz marulu atıklarını kullanarak hidrojen gazı elde edebilir miyiz?’ diye bir araştırma sorumuz oldu. Çalışmalarımız sonucunda deniz marulu atıklarını kullanarak hidrojen gazı elde etmeyi başardık” diye konuştu.