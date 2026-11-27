“SEYYANEN VEYA ORANSAL ARTIŞ ALTERNATİFLERİ DEĞERLENDİRİLECEK” Emeklilere 6 aylık dönemde zaten oransal bir artış yapılacağını hatırlatan Zengin, uygulanacak yönteme ilişkin, "Bu artışa ilave bir oransal zam mı eklenecek yoksa verilecek artışın bir miktarı seyyanen, bir miktarı da oransal olarak mı uygulanacak? Hangi yöntemin kullanılacağını ekonomi kurmaylarının yapacağı çalışmalar belirleyecek." ifadelerini kullandı.