Emekliye yeni zam formülü: Yaş ve prim gün sayısı devreye giriyor! Maaşlar sil baştan yeniden hesaplanıyor
Milyonlarca emeklinin gözü Ankara'ya çevrildi! 17 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren yeni zam hazırlığında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı! Masadaki formüle göre maaş artışlarında yalnızca enflasyon değil, emeklilerin yaşı ve prim ödeme gün sayısı da belirleyici olabilecek. Seyyanen zam seçeneğinin de değerlendirildiği düzenlemede, emekli aylıklarının yeniden hesaplanması gündemde. Peki bu formül kimin maaşını, ne kadar değiştirecek?