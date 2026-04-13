Körfez’de ABD şemsiyesi çöktü: Tek çare Türkiye
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yıllardır ABD’nin güvenlik vaatlerine milyarlarca dolar ödeyen Körfez ülkeleri, 2026 İran-İsrail-ABD savaşının acı gerçeğiyle yüzleşti: Batı’nın ‘yenilmez’ denilen hava savunma sistemleri, ne füzeleri ne de kamikaze İHA’ları durdurabildi. Suudi Arabistan’ın petrol tesisleri vurulurken, Dubai’nin semalarından dumanlar yükseldi. Sahada dökülen ABD sistemlerinin aksine, her türlü savaş koşulunda rüştünü ispatlayan Türk savunma sanayii, artık bölge ülkelerinin tek ‘mecburi’ adresi haline geldi.

Körfez ülkeleri için savunmada bir devrin sonuna gelindi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi devlerin ‘ABD bizi korur’ illüzyonu, son çatışmalarda yerle bir oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına Tahran’ın bölgedeki stratejik noktaları vurarak yanıt vermesi, milyar dolarlık Batı sistemlerinin kapasitesini deşifre etti. Petrol rafinerilerinden gaz üretim merkezlerine kadar kritik her nokta hedef olurken, uzmanlar artık bölgede rotanın Ankara’ya kırıldığını belirtiyor.

ABD’nin güvenlik şemsiyesine sığınan ve bunun için yüzlerce milyar dolar ödeyen Körfez ülkeleri, İran savaşında acı gerçekle yüzleşti. Ellerindeki gelişmiş sistemler ne füzeleri ne de İHA’ları tamamen önleyemedi. Uzmanlar, yeni süreçte bölge ülkelerinin Türk savunma sanayii ürünlerine yöneleceği görüşünde.

TRT Haber’de yer alan habere göre, ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları ve Tahran’ın cevabını Körfez ülkeleri üzerinden vermesi yeni bir dönemin kapıları araladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar başta olmak üzere bölge ülkelerinin ‘Herhangi bir sıkıntı olursa ABD’den aldığımız sistemler bizi korur’ düşüncesi boşa düştü.

Ne saydığımız ülkeler ne de bölgedeki diğer merkezler İran’dan gelen füzeleri ya da kamikaze İHA’ları tam anlamıyla durduramadı. Suudi Arabistan’ın gözü gibi koruduğu petrol tesisleri vuruldu. İmajı için trilyonlarca dolar para harcanan Dubai’den dumanlar yükseldi. Katar’ın kalbi konumundaki gaz üretim merkezi hedef alındı. Örnekleri çoğaltmak mümkün… Tam da bu nokta milyarlarca dolarlık bir soru yeniden gündeme geldi. ABD tarafından korunamayan Körfez ülkeleri yeniden inşa sürecinde savunma için nasıl bir strateji izleyecek?

“SİYASİ KRİZLERDEN SAVUNMA SANAYİİ DE ETKİLENMİŞTİ” Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba, Körfez ülkelerinin bugününe gelmeden önce geçmiş için kısa bir parantez açıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ile yaşanan siyasi krizler nedeniyle savunma sanayiindeki iş birliğinin de durduğunu anımsatıyor.

Katar ile her alanda çok yakın ilişkiler olsa da savunma sanayii ürünlerinin tedariki söz konusu olduğunda istenilen seviyeye bir türlü gelinemediğinin altını çiziyor. Aynı şekilde Bahreyn ve Umman’da da Türk savunma sanayii ürünlerinin tedarikinin her zaman kısıtlı kaldığını anlatıyor.

“KÖRFEZ ÜLKELERİ TÜRK SAVİNMA SANAYİİNE TEMKİNLİ YAKLAŞIYORDU” “Körfezin Türkiye'ye yönelik temkinli bir duruşu var.” diyor Akbaba. ABD'den tedarik edemediklerini Çin, Güney Kore, Avrupa ülkeleri ile çözmek istediklerinden bahsediyor. Hatta kimi ürünlerde Pakistan’ın öne çıktığını sözlerine ekliyor. Akbaba, yakın geçmişe kadar Körfez’deki kimi ülkelerde ‘Türkiye’den yapacağımız alımlar Türk savunma sanayiini ve Türk ekonomisini daha da büyütebilir’ görüşünün hakim olduğunu dile getiriyor. Ancak İran-İsrail-ABD arasında yaşananlar ve bunun kendi ülkelerine etkisini gördükten sonra mecburen yönlerini Ankara’ya çevirmek zorunda kaldıklarını kaydediyor.

“TÜRKİYE’DEN ÇOK FAZLA TALEP VAR” Mevcut çatışma ortamının doğurduğu acil ihtiyaçlar dolayısıyla Körfez ülkelerinden Türkiye'ye çok sayıda talep geldiğini anlatıyor Yusuf Akbaba ve sözlerini şöyle tamamlıyor: “Körfez ülkeleri az önce bahsettiğim önyargıya rağmen Türkiye’ye mecbur kalacak... Bunun farklı sebepleri var. Elbette öncelikle Türk savunma sanayii ürünleri kendini sahada ispatladı ve çok önemli kabiliyetlere sahip olduğunu gösterdi. Ancak sadece bizim iyi olmamız yeterli değil. Örneğin en önemli potansiyel adaylardan biri Güney Kore. Ancak özellikle hava savunma sistemlerinde onların hem kendi ihtiyaçları çok yüksek hem de daha imza attıkları satış sözleşmeleri hayli hacimli. Yani oradan Körfez’e ek bir destek çıkması zor. Başka bir önemli adres Çin. Ancak burada da farklı sorunlar var. Suudi Arabistan, Çin’den tedarik ettiği lazer silahtan kesinlikle memnun kalmadı. Çünkü kağıt üzerindeki performansını sahaya yansıtamadı. Yine Çin İHA’ları bu süreçte bekleneni veremedi. Türkiye’nin tam da bu dönemde hem hava savunmada özelinde hem de füze sistemleri özelinde ciddi bir yükselişi var. İHA’larda zaten kapasitemiz de yapabildiklerimiz de ortada. Her iki alanda da üretim kapasitemizi gün geçtikçe artırıyoruz. Türk savunma sanayiinin yıldızı giderek parlıyor. Ülkemizin daha da öne çıkacağına inanıyorum. Günün sonunda kimi Körfez ülkeleri belki istemeden de olsa mecbur kalıp Türkiye’den ürün alabilir.”

