Körfez’de ABD şemsiyesi çöktü: Tek çare Türkiye

“TÜRKİYE’DEN ÇOK FAZLA TALEP VAR” Mevcut çatışma ortamının doğurduğu acil ihtiyaçlar dolayısıyla Körfez ülkelerinden Türkiye'ye çok sayıda talep geldiğini anlatıyor Yusuf Akbaba ve sözlerini şöyle tamamlıyor: “Körfez ülkeleri az önce bahsettiğim önyargıya rağmen Türkiye’ye mecbur kalacak... Bunun farklı sebepleri var. Elbette öncelikle Türk savunma sanayii ürünleri kendini sahada ispatladı ve çok önemli kabiliyetlere sahip olduğunu gösterdi. Ancak sadece bizim iyi olmamız yeterli değil. Örneğin en önemli potansiyel adaylardan biri Güney Kore. Ancak özellikle hava savunma sistemlerinde onların hem kendi ihtiyaçları çok yüksek hem de daha imza attıkları satış sözleşmeleri hayli hacimli. Yani oradan Körfez’e ek bir destek çıkması zor. Başka bir önemli adres Çin. Ancak burada da farklı sorunlar var. Suudi Arabistan, Çin’den tedarik ettiği lazer silahtan kesinlikle memnun kalmadı. Çünkü kağıt üzerindeki performansını sahaya yansıtamadı. Yine Çin İHA’ları bu süreçte bekleneni veremedi. Türkiye’nin tam da bu dönemde hem hava savunmada özelinde hem de füze sistemleri özelinde ciddi bir yükselişi var. İHA’larda zaten kapasitemiz de yapabildiklerimiz de ortada. Her iki alanda da üretim kapasitemizi gün geçtikçe artırıyoruz. Türk savunma sanayiinin yıldızı giderek parlıyor. Ülkemizin daha da öne çıkacağına inanıyorum. Günün sonunda kimi Körfez ülkeleri belki istemeden de olsa mecbur kalıp Türkiye’den ürün alabilir.”