Duvarın diğer tarafındaki acı çeken insanları, Filistinlileri görmelerini istediklerini kaydeden Şahin, "Filistinliler olarak hiçbir yere gitmeyeceğimizi anlamalarını istiyoruz. 5 milyon Filistinli yerinden edilmeyecek. Biz daha önce yerinden edilme deneyimini yaşadık, bunu bir daha yaşamayacağız." diye konuştu. Filistinli bakan, topraklarında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. İsrail'deki seçimlerin ardından umudunu koruduğunu söyleyen Şahin, "Çünkü değişim görmek istiyoruz. Sorun şu ki, sadece yüzlerin değişmesi, politikaların da değişeceği anlamına gelmiyor. Ancak yeni yüzlerle birlikte politikalarda da bazı değişiklikler görmeyi umuyoruz." dedi.