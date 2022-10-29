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Foto - Köpek korkusu vatandaşa bunu da yaptırdı

Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'de meydana geldi. Sokakta yürüyen bir vatandaş arkasından gelen başıboş köpek tarafından saldırıya uğradı. Köpek saldırısından kaçmaya çalışan vatandaş hemen yanındaki park halinde bulunan bir otomobilin kaputuna çıkmaya çalıştı.

#2
Foto - Köpek korkusu vatandaşa bunu da yaptırdı

Köpeğin kendisine yönelmesinin ardından paniğe kapılan vatandaş otomobilin üstüne çıkmaya çalışarak aracın kaputunu çökertti.

#3
Foto - Köpek korkusu vatandaşa bunu da yaptırdı

Otomobilin arkasına saklanan vatandaş köpeğin geri çekilmesinden sonra saldırıdan yara almadan kurtuldu. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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