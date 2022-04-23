  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye
4
Koparmanın cezası 80 bin lira!

2022-04-23 04:41:22
Koparmanın cezası 80 bin lira!

Nisan ayında çiçek açan 'ağlayan gelin' olarak bilinen ters laleler fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

#1
Foto - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açmaya başladı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Hurman Çayı’nın Tanır ve Dağlıca (Maravuz) mahallelerinin ortalarında Binboğa Dağı eteklerinde kayaların arasında çıkan ters laleler, baharın gelişiyle birlikte çiçek açmaya başladı.

#2
Foto - Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılarından Doğan Yenigül şunları söyledi...

Ters laleleri çekmek için her yıl buraya geldiklerini söyleyen fotoğrafçılarından Doğan Yenigül şunları söyledi...

#3
Foto -

"Ters laleler nisan ayında açar. Canlı sarı, turuncu renginden kırmızıya varan renk ve tonları ile üstünde dağınık bir şekilde duran parlak, yeşil yapraklıdır. Ters lalenin sökülmesinin cezası ise 80 bin TL’dir. Ters laleler boyunlarını büktüklerinde hüznü çağrıştırmakta. Korunması gerekir. Doğasında güzeldir."

Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Yükseköğretim Kurulu’na başvuru yapılması planlanan üniversitemizin bölüm ve programlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili madd..
İngiliz bilim insanlarından şaşkına çeviren açıklama: Ayçiçek yağlarını acilen bırakın! Çünkü...
Sağlık

İngiliz bilim insanlarından şaşkına çeviren açıklama: Ayçiçek yağlarını acilen bırakın! Çünkü...

İngiltere'deki DeMonfort Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, en sağlıklı yağın hindistan cevizi yağı olduğu sonucuna varıldı. Uzman..
Görüşmeler başladı...
Teknoloji

Görüşmeler başladı... "GÖKBEY" filoya katılıyor

TUSAŞ firması tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "GÖKBEY Helikopteri"nin yakın bir zamanda hava ambulans filosuna dahil edilm..
Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor
Sağlık

Bu patatesleri sakın ama sakın yemeyin! Anne karnındaki bebeği bile etkiliyor

Son dönemde stokçular nedeniyle piyasa sürülen patatesler filizlenmiş şekilde satışa sunuluyor. İşte bu patatesleri yememek gerekiyor. Filiz..
Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı
Gündem

Baykal'ın profesör kızından Kılıçdaroğlu'na dost uyarısı

CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, elektrik faturasını ödemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu çözüm sunmayacak eylemle yap..
İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!
Dini Bilgiler

İhsan Şenocak sonsuz mutluluğun sırrını anlattı!

Hayatın ölümle bitmeyeceği mesajını veren Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, "Bu muhteşem hayat ölümle bitmez; Yeniden başlar. Hayatını İslam ile ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay