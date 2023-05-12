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Yaşam
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Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

2023-05-12 10:51:32
Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

Yılda yalnızca 20 gün açan ters laleler, solmaya başladı.

#1
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

Şırnak’ta bahar aylarında yeşeren ve yılın 20 günü hayatta kalabilen ters laleler son demlerini yaşıyor. Dağlık bölgelerde yetişen endemik bitki türü koruma altına alınıyor.

#2
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek rakımlı dağlarında yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ters lale çiçekleri sıcak havaların etkisiyle solmaya başladı.

#3
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters lale çiçeği devlet tarafından koruma altına alındı. Baharın gelişini simgeleyen çiçekleri koparanlara 263 bin lira ceza kesiliyor.

#4
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

365 günün 20 günü canlı kalan çiçek türü koruma altına alınıyor. Sarı ve kırmızı rengiyle göz kamaştıran ters lale bahçeleri kartpostallık görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

#5
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

Faruk Temel isimli vatandaş çiçeklerin kuruduğunu ifade etti. Temel, "Yılın 20 günü yaşıyorlar artık kurumaya başladı. Soluyorlar bir bir. Ters lale bölgemizin en güzel çiçeklerinden bir tanesi, artık kurumaya başlıyor’’ dedi.

#6
Foto - Koparılması yasak olan çiçek son günlerini yaşıyor

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