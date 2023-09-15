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Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

2023-09-15 15:45:11
Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Konya’nın Karapınar ilçesinde aynı günde 1’i evin yakınındaki arazide, 2’si de farklı mevkide aynı tarlada olmak üzere 3 yeni obruk meydana geldi.

#1
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Büyük olan obruk, Karapınar’a yaklaşık 10 kilometre mesafede olan Reşadiye Mahallesi Cafer Şık Yaylası'nda oluştu. Gündüz saatlerinde oluşan obruğu yaylada bulunan çoban fark etti. 

#2
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Obruğun yaklaşık 100 metre ilerisinde ise tarlanın sahibi olan çiftçi Fatih Şık’ın evi bulunuyor. 

#3
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Fatih Şık’ın obruğun oluştuğu alanda geçtiğimiz yıl çatlakları fark ettiği, o alanda ekim yapmadığı öğrenildi. Obruğun yaklaşık 50 metre çapında 35-40 metre derinliğinde olduğu kaydedildi. Çevrede ise yaklaşık 1 ay önce buğday hasadı gerçekleştirildiği belirtildi.

#4
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Tarla sahibi Fatih Şık, obruk oluşumu öncesinde yaşadıklarını anlatarak, “Gece hayvanlara depoya su doldurdum. Su bulanık geldi. Acaba buradan mı başka yerden mi diye içime korku girdi. Kendi yerimde olacağı hiç aklıma gelmedi. Muhakkak yeraltında oynama, deprem mi oluyor diye aklıma geldi. Depodaki bulanıklıktan sonra kuyuyu durdurdum. Yattık ama rüyamızda hep böyle deprem gibi, göçük gibi şeylerle uğraştım. Karapınar’a gittim. Çobanım telefon açtı, ‘Obruk oluştu. Tam elimi yıkarken ses oldu, gürledi’ dedi. Koşarak gitmiş, vardığında da hala göçüyormuş. Ondan sonra bana bana haber gönderdi. Videosunu çekti gönderdi. Öylece haberim oldu” dedi.

#5
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Fatih Şık, şükrettiklerini ifade ederek, “Evime çok yakın, yaklaşık 100 metre var yok arasında. En azından yaşadığımız yer değil, hayvanım orada değil. Allah’a şükrettik. Beterin beteri var. Allah bir daha böyle sıkıntı göstermesin. Derinliği yaklaşık 40 metre gibi, çapı da 50 metre gibi olabilir.

#6
Foto - Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Çevresinde ürünler ekili. Hayvancı olduğumuz için mısırımız var, ekin ekiliydi, hasat ettim. Geçen yıldan hafif bir çatlak vardı ama yerini ekmiyordum, korkuyordum. Yanını ekmedim. Hatta 3-5 metre mesafeli koyduğum halde ektiğim yere kadar genişlemiş. Tedirgin oldum, burada ekmek yiyorum, su içiyorum, çocuklarımın rızkı için buradayım. Ama korkuttu, canımız Allah’a emanet” dedi. Diğer 2 obruk ise Fevzipaşa Mahallesi Üç Obruk mevkiinde meydana geldi. Aynı pancar tarlasında 2 ayrı noktada oluşan obruklar görenleri şaşırttı. Pancarların durumunu merak eden tarla sahibi tarlayı gezerken obruklarla karşılaştı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Pancar tarlasında oluşan obruklardan birisinin çapının 8, derinliğinin 5 metre olduğu belirtildi. Diğer obruk ise bu obruğa 100 metre mesafede yaklaşık 4 metre çapında, 3 metre derinliğinde oluştu.

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