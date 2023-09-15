Konyalı adam, beyninden vurulmuşa döndü! Rüya gördükten hemen sonra haber aldı! "Hiç aklıma gelmezdi"

Çevresinde ürünler ekili. Hayvancı olduğumuz için mısırımız var, ekin ekiliydi, hasat ettim. Geçen yıldan hafif bir çatlak vardı ama yerini ekmiyordum, korkuyordum. Yanını ekmedim. Hatta 3-5 metre mesafeli koyduğum halde ektiğim yere kadar genişlemiş. Tedirgin oldum, burada ekmek yiyorum, su içiyorum, çocuklarımın rızkı için buradayım. Ama korkuttu, canımız Allah’a emanet” dedi. Diğer 2 obruk ise Fevzipaşa Mahallesi Üç Obruk mevkiinde meydana geldi. Aynı pancar tarlasında 2 ayrı noktada oluşan obruklar görenleri şaşırttı. Pancarların durumunu merak eden tarla sahibi tarlayı gezerken obruklarla karşılaştı ve durumu hemen yetkililere bildirdi. Pancar tarlasında oluşan obruklardan birisinin çapının 8, derinliğinin 5 metre olduğu belirtildi. Diğer obruk ise bu obruğa 100 metre mesafede yaklaşık 4 metre çapında, 3 metre derinliğinde oluştu.