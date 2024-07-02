2024-07-02 09:28:46 Konya'da hububat hasadında kuraklık alarmı
Tahıl ambarı Konya Ovasında hububatta ilk olarak işlenen arpada hasat sezonu sürüyor. Arpanın ardından buğday hasadının başlayacağını belirten uzmanlar, geçen yıla oranla ekim alanlarında artış yaşanırken, kuralık nedeniyle rekoltede yüzde 10 kadar düşüş beklediklerini söyledi. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovasında arpa hasadı başladı. Konya'da 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümünün yüzde 47'si tarım arazisi olarak kullanılan Konya Ovasında kış sezonundaki yetersiz yağışlar hububat ürünlerinde verim düşürdü. “Özellikle kıraç alanlarda beklediğimiz kaliteyi yakalayamadık” Geçen yıla oranla ekim alanlarında artış yaşanırken, kuralık nedeniyle rekoltede yüzde 10 kadar düşüş yaşanabileceğinin altını çizen Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, “Konya ovasında arpa hasadı başladı.