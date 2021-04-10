  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
4
Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

2021-04-10 14:33:07
Konya'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Konya'da, tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - Cavit Yücesan idaresindeki 07 S 2580 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cavit Yücesan idaresindeki 07 S 2580 plakalı tur otobüsü, Konya-Aksaray kara yolunun 17. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

#2
Foto - Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüsteki 43 yaşındaki Rus turist hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İzmir'den yola çıkan bir tur otobüsü de Konya'da devrilmiş, kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 34 kişi yaralanmıştı.

Tur otobüsünün Antalya'dan Kapadokya bölgesine gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. İzmir'den yola çıkan bir tur otobüsü de Konya'da devrilmiş, kazada ilk belirlemelere göre biri ağır 34 kişi yaralanmıştı.

Ersin Korkut'un skandal sözlerinden 'Kürtçe' provokasyonu!
Gündem

Ersin Korkut'un skandal sözlerinden 'Kürtçe' provokasyonu!

BKM soytarılarından Ersin Korkut'un 'Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimizdir' sözlerinden sonra gelen tepkiler üzerine sahneye çıkan bazı çev..
Dilipak'tan 'bitcoin' açıklaması: Caizdir ama...
Ekonomi

Dilipak'tan 'bitcoin' açıklaması: Caizdir ama...

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Bitcoin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı
Gündem

Cemal Can Canseven'in Batı hayranlığı da hüsranla bitti! Türkiye'nin değerini anladı

Tatil yapmak için New York’a giden Cemal Can Canseven, Türkiye’deyken Batı hayranlığıyla yaşayıp, Batı'ya gidince ülkesini övenler listesine..
Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!
Gündem

Ersin Korkut'a tepkiler çığ gibi!

Ersin Korkut'un Diyarbakır için 'başkent' ifadesini kullanmasına sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Twitter'da açılan #ErsinKorkutT..
CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar
Gündem

CHP'li İmamoğlu tehdit etti: Af dileseler bile kurtulamayacaklar

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ihalesine girecekleri tehdit etmeye kalkarak, ihaleye gireceklerin af dileyerek kurtulamay..
Ve Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Mayısta operasyon başlıyor!
Gündem

Ve Türkiye ile Azerbaycan anlaştı! Mayısta operasyon başlıyor!

Türkiye ve Azerbaycan, Mayıs ayında terör örgütlerine yönelik operasyon başlatma kararı aldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay