Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Özkan, Konya'da, tüm okullarda depremle, afetlerle ilgili gerçekleştirilen tatbikatlarla oluşturulan hassasiyetin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, destek kuruluşlarının, tek tek anneler ve babaların, öğrencilerin ve öğretmenlerin afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapması gerektiğini gayet iyi bildiklerini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde, ilgili bakanlığımızın koordinasyonunda oluşturulan Afet Müdahale Planı ile afetlerde risk analizinin yapılması, afet sonrası yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili mevcut durum analizi, iş bölümü, iş merdivenlerinin oluşturulması, izleme ve değerlendirme konularında hassasiyetin oluşturulması ve bu risklerin bertaraf edilmesi için yoğun bir çaba mevcuttur. Kamu kurum, kuruluşları ve gönüllülerle beraber Türkiye genelinde afetlere müdahale ile ilgili tüm dünyaya örneklik teşkil edecek bir kabiliyete kavuşmuş durumdayız. Oluşturulması gereken farkındalık, eğitim faaliyetleri ile sağlanmakta olup bugün burada işin odağında olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile Kur'an kursumuzda bu faaliyeti hep beraber icra etmiş olduk. Öncelikle AFAD kurumuna ve İçişleri Bakanımıza böyle bir faaliyeti Diyanet İşleri Başkanlığımızla koordineli bir şekilde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde icra ederek farkındalık oluşturdukları için teşekkür ederiz. Bizler de eylem planları çerçevesinde afetle ilgili hassasiyetin oluşturulmasına hep beraber katkı sunacağız” dedi.