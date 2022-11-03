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Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

2022-11-03 18:43:05
Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Afet ve Tatbikat Yılı etkinlikleri çerçevesinde, yaşanabilecek bir deprem anında ve deprem sonrasında da hızlı bir tahliye için 81 ilde eş zamanlı olarak “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” gerçekleştirildi.

#1
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Konya’da merkez ve ilçelerindeki müftülüklerde, Kur’an kurslarına, eğitim ve ihtisas merkezlerinde saat 10.00'da eşzamanlı olarak tatbikat icra edildi.

#2
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Konya Valisi Vahdettin Özkan, 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’na Meram Çayırbağı İmam Hatip Ortaokulu ve Yatılı Kur’an Kursu’nda katıldı.

#3
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Deprem anı alarmlarının çalması ile başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip olan çök-kapan-tutun pozisyonu alan öğrenciler, 'tehlike geçti' alarmının ardından güvenli tahliye protokollerine uygun olarak okuldan tahliye edildi.

#4
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Vali Özkan da alarmın çalmasıyla birlikte öğrencilerle birlikte sıraların altına eğilerek önlem aldı. Tahliyenin ardından acil toplanma alanlarında bir araya gelen öğrencilerimizin oluşturdukları çemberlerde yoklamalar alındı. Tatbikatın sona ermesinin ardından öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Vali Özkan, tatbikatı başarıyla tamamlayan öğrencileri kutladı.

#5
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Tatbikat sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Özkan, Konya'da, tüm okullarda depremle, afetlerle ilgili gerçekleştirilen tatbikatlarla oluşturulan hassasiyetin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Bütün sivil toplum kuruluşlarının, destek kuruluşlarının, tek tek anneler ve babaların, öğrencilerin ve öğretmenlerin afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapması gerektiğini gayet iyi bildiklerini ifade eden Vali Vahdettin Özkan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın rehberliğinde, ilgili bakanlığımızın koordinasyonunda oluşturulan Afet Müdahale Planı ile afetlerde risk analizinin yapılması, afet sonrası yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili mevcut durum analizi, iş bölümü, iş merdivenlerinin oluşturulması, izleme ve değerlendirme konularında hassasiyetin oluşturulması ve bu risklerin bertaraf edilmesi için yoğun bir çaba mevcuttur. Kamu kurum, kuruluşları ve gönüllülerle beraber Türkiye genelinde afetlere müdahale ile ilgili tüm dünyaya örneklik teşkil edecek bir kabiliyete kavuşmuş durumdayız. Oluşturulması gereken farkındalık, eğitim faaliyetleri ile sağlanmakta olup bugün burada işin odağında olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile Kur'an kursumuzda bu faaliyeti hep beraber icra etmiş olduk. Öncelikle AFAD kurumuna ve İçişleri Bakanımıza böyle bir faaliyeti Diyanet İşleri Başkanlığımızla koordineli bir şekilde Türkiye'nin muhtelif yerlerinde icra ederek farkındalık oluşturdukları için teşekkür ederiz. Bizler de eylem planları çerçevesinde afetle ilgili hassasiyetin oluşturulmasına hep beraber katkı sunacağız” dedi.

#6
Foto - Konya Valisi Vahdettin Özkan öğrencilere örnek oldu

Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'na Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra; AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Konya AFAD Arama Kurtarma personeli, AFAD Gönüllüleri, İtfaiye Arama Kurtarma, Kızılay, UMKE, İHH, Beşir, Alperenler, Cansuyu ve Hayrat ekipleri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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