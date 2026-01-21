  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi
13
Yeniakit Publisher
Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!
Giriş Tarihi:

Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, milyonlarca araç sahibini üzecek haberi beraberinde getirdi.

#1
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda büyük bir fiyat artışı beklenirken, benzin fiyatları için de zam sirenleri çalmaya başladı.

#2
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu artışla birlikte, nakliye ve ulaşım maliyetlerinin de yükseleceği öngörülüyor.

#3
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dövizdeki hareketlilik ve akaryakıt fiyatlarındaki istikrarsız seyir, yeni yılda devreye alınan ÖTV düzenlemesiyle birlikte yeniden pompaya yansıdı.

#4
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

MOTORİNE ZAM Motorinde kısa süre önce yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından bu kez fiyatlar yükseldi.

#5
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 1,09 TL zam yapılmıştı. Motorinin litresine çarşamba günü itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyordu. Motorine çarşamba gece yarısı itibarıyla 1 TL zam yapıldı.

#6
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

BENZİNE İNDİRİM 2 Ocak'ta vergi düzenlemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.

#7
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

En son 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapılmıştı. 18 Ocak'ta ise benzinin litre fiyatında 90 kuruşluk bir indirim uygulandı.

#8
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

GÜNCEL PETROL FİYATLARI Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.

#9
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

Brent petrolün varil fiyatı 64,20 dolar oldu. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

#10
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

• 21 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI • İSTANBUL AVRUPA YAKASI • Benzinin litresi: 54.01 TL • Motorinin litresi: 55.87 TL • LPG: 29.29 TL

#11
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

• İSTANBUL ANADOLU YAKASI • Benzinin litresi: 53.83 TL • Motorinin litresi: 55.69 TL • LPG: 28.69 TL

#12
Foto - Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!

• ANKARA • Benzinin litresi: 54.91 TL • Motorinin litresi: 56.95 TL • LPG: 29.17 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
