Kontak çevirmeden bir kez daha düşünün! Akaryakıta dev zam geliyor!
Brent petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik, milyonlarca araç sahibini üzecek haberi beraberinde getirdi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda büyük bir fiyat artışı beklenirken, benzin fiyatları için de zam sirenleri çalmaya başladı.
Pompa fiyatlarına yansıyacak olan bu artışla birlikte, nakliye ve ulaşım maliyetlerinin de yükseleceği öngörülüyor.
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, dövizdeki hareketlilik ve akaryakıt fiyatlarındaki istikrarsız seyir, yeni yılda devreye alınan ÖTV düzenlemesiyle birlikte yeniden pompaya yansıdı.
MOTORİNE ZAM Motorinde kısa süre önce yapılan 93 kuruşluk indirimin ardından bu kez fiyatlar yükseldi.
Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 1,09 TL zam yapılmıştı. Motorinin litresine çarşamba günü itibarıyla geçerli olmak üzere zam yapılması bekleniyordu. Motorine çarşamba gece yarısı itibarıyla 1 TL zam yapıldı.
BENZİNE İNDİRİM 2 Ocak'ta vergi düzenlemesinin ardından akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmıştı.
En son 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapılmıştı. 18 Ocak'ta ise benzinin litre fiyatında 90 kuruşluk bir indirim uygulandı.
GÜNCEL PETROL FİYATLARI Küresel piyasada arzın bol olması ve talep artışının sınırlı kalması, jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki etkisini sınırlıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 64,20 dolar oldu. Peki, 21 Ocak Çarşamba günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…
• 21 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI • İSTANBUL AVRUPA YAKASI • Benzinin litresi: 54.01 TL • Motorinin litresi: 55.87 TL • LPG: 29.29 TL
• İSTANBUL ANADOLU YAKASI • Benzinin litresi: 53.83 TL • Motorinin litresi: 55.69 TL • LPG: 28.69 TL
• ANKARA • Benzinin litresi: 54.91 TL • Motorinin litresi: 56.95 TL • LPG: 29.17 TL
