Komutandan askerine unutulmayan söz

Helikopter, Hakkari'nin Çukurca ilçesine indi ve Fatih Öztürk ile komutanı ayrı hastanelere kaldırıldı. Kolunu kaybeden Öztürk, uzun süren tedavinin ardından gazi olarak Bandırma'ya gelirken, komutanı ise Diyarbakır'da görevini sürdürdü. Olaydan 1 yıl sonra askerini arayıp sağlık durumunu öğrenen Karakoyun, kendisine "Fatih, yaralıyken bana sürekli olarak, 'Komutanım emekli olunca Bandırma'ya yerleşecek misiniz?' diye soruyordun. Ben de sana söz verdim geleceğim, diye. O anları hatırlıyor musun?” dedi. Öztürk'ün "Hayır, hatırlamıyorum" demesi üzerine Karakoyun, sözümü tutacağım diyerek telefonu kapattı. Olaydan 10 yıl sonra 2017 yılında malulen emekliye ayrılan Ecevit Karakoyun, askerine verdiği sözü tutarak eşi ve 2 çocuğuyla Bandırma'ya yerleşti. 15 yıldır dostluklarını sürdüren komutan ve askeri, ailece görüşüp bir araya gelince o günleri konuşup, fotoğraflara bakarak anıları tazeliyor.