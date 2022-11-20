Komutandan askerine unutulmayan söz

‘SÖZÜMÜ YERİNE GETİRDİM’ Olaydan 1 yıl sonra askerini telefon ile aradığını belirten Ecevit Karakoyun, şöyle konuştu: "Ayrı hastanelerde tedavi gördük. Fatih'in kontrolünün devam ettiği öğrenince telefonla aradım. Kendisine, 'Ben hala görev yapıyorum, sağlığım el verdiği sürece görev yapmaya devam edeceğim. Sana bir söz vermiştim hatırlıyor musun?' diye sordum. O hatırlamadığını söyledi. 'Emekli olunca Bandırma'ya yerleşeceksin, benim yanıma geleceksin' diye söz istedin. 'Ben sözümün arkasındayım ve emekli olunca Bandırma'ya yerleşeceğim' dedim. O sözünü hatırlamadı fakat böyle bir şey olmasından gurur duyacağını söyledi. Ben 10 yıl daha mesleğime devam ettim. En son GATA'da terörle mücadeleden dolayı çalışamayacağıma dair rapor hazırlanınca emeklilik kararı verildi. Çatışmadan 10 yıl sonra askerime verdiğim sözü yerine getirdim ve Bandırma'ya yerleştim. Sözümü yerine getirdiğim için gururluyum" diye konuştu. '10 SENE SONRA BANDIRMA'DA BULUŞTUK' Gazi Fatih Öztürk de "En son hatırladığım çok yoğun çatışma vardı. Mevzinin yanında 3 havan vardı. Ben komutanıma 'Bunları atayım, ondan sonra geleyim' dedim. 'Tamam, at' dedi. Onları attıktan sonra mühimmat bitti. Attım, tam geldim, yattım; mevziye havan geldi. O sırada bir asker geldi 'Ne oldu Fatih?' dedi. Benim kolum gitti, kolumu kaybettikten sonra 'Vatana hayrım olmaz, çek vur beni' dedim. O beni tutup yukarı mevziye götürdü. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Komutanımdan söz almışım. O sözden 1 yıl sonra beni aradı. Demişim ki 'Bandırma'ya yerleşecek misin? Bak kesin gelecek misin?' Sözü alana kadar sıkmışım. 10 sene sonra Bandırma'da buluştuk ve o zamandan beri hep beraberiz. Ben çok mutluyum, hep komutanım olarak gördüm ve ölene kadar da komutanım olarak göreceğim" dedi.