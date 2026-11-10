Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri
İran Devrim Muhafızları, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin sergilendiği yeni bir yeraltı "füze şehrini" tanıttı. Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi'nin füze şehrini sokak sokak gezdiği görüntüler yayınlanırken askeri yetkililer, üretim hatlarının da yeraltına taşındığını ve ağır bombardıman altında dahi üretimin kesintisiz süreceğini belirterek terörist kardeşler ABD ve İsrail’e gözdağı verdi.