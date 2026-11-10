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Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

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Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

İran Devrim Muhafızları, balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma sistemlerinin sergilendiği yeni bir yeraltı "füze şehrini" tanıttı. Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi'nin füze şehrini sokak sokak gezdiği görüntüler yayınlanırken askeri yetkililer, üretim hatlarının da yeraltına taşındığını ve ağır bombardıman altında dahi üretimin kesintisiz süreceğini belirterek terörist kardeşler ABD ve İsrail’e gözdağı verdi.

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Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri, çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatıcılarının sergilendiği yeni bir "füze şehrini" kamuoyuna tanıttı.

#2
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

İran devlet televizyonu IRNA'nın haberine göre, söz konusu yeni füze üssünün açılışı, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Abdullahi ve Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

#3
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

Yeni füze şehrine ilişkin duyuru, DMO Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi'nin yeni bir yeraltı füze şehri ile bir dizi askeri başarının tanıtılacağını açıklamasının ardından geldi.

#4
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

Muhibbi, Devrim Muhafızları'nın füze ve İHA üretim hatlarını yer üstündeki tesislerden hızla yeraltına taşıdığını bildirdi. Yeraltı depolama komplekslerinin ötesine geçildiğini vurgulayan Muhibbi, yerin derinliklerinde "füze üretim şehirleri" kurduklarını ifade etti.

#5
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

Sözcü Muhibbi ayrıca, İran'ın uzmanlığının, geniş topraklarının ve esnek üretim altyapısının, ağır bombardıman altında bile silah üretiminin kesintisiz sürmesini garanti edeceğini dile getirdi.

#6
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

Çeşitli balistik ve seyir füzeleri ile fırlatma rampalarının sergilendiği tesise ait görüntülerde, bir füzenin bulanıklaştırılarak gizlendiği dikkat çekti. Yeni tanıtılan askeri üssün nerede inşa edildiğine ilişkin ise resmi bir bilgi paylaşılmadı.

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Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

İran, son yıllarda ülkenin farklı noktalarında Devrim Muhafızları Ordusuna ait yer altında inşa edilen askeri üs ve tesisleri sergilemeye devam ediyor.

#8
Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

Füzelerini sergileyerek ABD'ye gözdağı veren İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerinin aksine barış görüşmelerini sürdürdüğünü tamamen reddetti.

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Foto - Komutan sokak sokak gezdi: İşte İran’ın yer altındaki gizli füze şehri

İran Güvenlik Konseyi Başkanı Muhsin Rezai, dün yaptığı açıklamada "görüşmelerin iyi geçtiğini" söyleyen Trump'a yüklendi. Rezai, X üzerinden açıklama yaptı. Rezai, açıklamasında "İran’a karşı yürütülen savaş, ABD hükümetini çoktan mahvetti. Ancak Washington, çaresiz bir kumarbaz gibi çırpınıp duruyor. Oyunu bırakın. Hayali görüşmeler hakkında yalan haberler üretmeyi bırakın. Batı Asya’daki Yeni Düzen'i inkar etmeyi bırakın. İran’ın defalarca ortaya koyduğu yedi koşula teslim olmanın zamanı geldi" dedi

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Yorumlar

Emekçi

"Isıracak kıtmir dişini göstermez" tırnak içinde dişini göstermez. İran poker oynuyor. Beş benzemezle rest çekiyor, bunu Dünya yemez İsarailde, ABD'de İran'ın saldırmayacağını bilir, Savaş ortamı ABD ve İRAN'ın işine gelir bunlar savaş ortamından beslenirler.
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