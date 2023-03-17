  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
3
Kömür fiyatları artınca kıymete bindi! Altınla yarışan meyvenin kabuğu da değerlendi

2023-03-17 09:33:50
Kömür fiyatları artınca kıymete bindi! Altınla yarışan meyvenin kabuğu da değerlendi

Kömür fiyatlarının artmasının ardından vatandaşlar yakacak olarak çam fıstığı kabuklarına ilgi göstermeye başladı.

#1
Foto - Kömür fiyatları artınca kıymete bindi! Altınla yarışan meyvenin kabuğu da değerlendi

Dünya genelinde yaşanan enerji krizi ile birlikte artan kömür fiyatları üzerine, vatandaşları alternatif yakıta yöneldi. Aydın'ın Koçarlı başta olmak üzere Karpuzlu ve civar ilçelerde halkın geçim kaynaklarının başında çam fıstığı kabukları en fazla rağbet gören yakacaklar arasında yerini aldı. Meyvesi altınla yarışan çam fıstığının kabukları da en değerli yakacak olarak üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kışın ikametlerde ısınma ihtiyacını, yılın 12 ayı ise fırın yakarak üretim yapan iş yerleri ise enerji ihtiyaçlarını karşılamak için fiyatları yükselen kömürden vazgeçip çam fıstığı kabuğu yakmaya başladı. Kalori bakımından da oldukça değerli olan çam fıstığı kabuklarının kıymetlenmesi, hem köylünün ürünün değerini hem de işletmelerin gelir kalemini arttırdı. Aydın'daki künar işletmelerin önlerinde dağ gibi yığılan fıstık çamı kabukları dikkat çekerken bu yakıtın aynı zamda hem çevre dostu hem de pahalılaşan kömüre göre daha ekonomik olduğu belirtildi.

#2
Foto - Kömür fiyatları artınca kıymete bindi! Altınla yarışan meyvenin kabuğu da değerlendi

Her yıl ithal kömür dolayısıyla milyarlarca dolar paranın yurt dışına çıktığını dile getiren vatandaşlar, artık yerli yakıt olan çam fıstığı kabuğunu yakmayı tercih ettiklerini belirttiler. Aydın’ın Koçarlı ilçesi ülke genelinde çam fıstığı yetiştirmede birinci sırada yer alıyor. Koçarlı’da her yıl ortalama olarak 750 - 850 ton arası çam fıstığı üretilirken bunun yaklaşık 40 katı kabuk ve diğer atıklardan oluşan yakıt malzemesi çıkıyor. Fıstıklar fabrikalarda işlendikten sonra 10'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

Gündem

"Tüm bu haklı talepleri takip ediyoruz"

Büyük Birlik Partisi, engellilerin memur atamaları, staj-çıraklığın SSK girişi olarak kabul edilmesi, ücretli öğretmenlerin atanma, KİT’lerd..
Altılıyı reddettik Cumhur'a katılacağız
Gündem

Altılıyı reddettik Cumhur'a katılacağız

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Millet İttifakı'ndan kendilerine bir teklif geldiğini ancak partisinin tercihini Cumhur İttif..
Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...
Siyaset

Doğu Perinçek'ten sürpriz ittifak hamlesi! Bizzat duyurdu...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AK Parti’nden kendilerine bir görüşme talebi gelmediğini ancak kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tay..
Bunu okuduktan sonra limon kabuklarını asla atmayacaksınız! O problemlerinizden eser kalmayacak
Kadın - Aile

Bunu okuduktan sonra limon kabuklarını asla atmayacaksınız! O problemlerinizden eser kalmayacak

Limon, portakal, kivi, ahududu, böğürtlen, karadut, yabanmersini gibi hem C vitamininde yüksek hem de antioksidandan zengin bir beslenme ile..
Şaka gibi HDP açıklaması! Kimsenin göremediği mesafeyi Ali Babacan gördü
Siyaset

Şaka gibi HDP açıklaması! Kimsenin göremediği mesafeyi Ali Babacan gördü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, HDP'den Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek beklediklerini beli..
ABD'li general açıkladı: Zorbalıklara karşı o bölgeyi destekleyeceğiz
Dünya

ABD'li general açıkladı: Zorbalıklara karşı o bölgeyi destekleyeceğiz

ABD'nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanı Amiral John C. Aquilino, ülkesinin, otoriter rejimlerin baskı ve zorbalıklarına karşı Hint Pasifik ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23