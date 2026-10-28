Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: “Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız”

Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından Atina yönetiminin büyük bir açmaza sürüklendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Ege'deki tüm tezlerini yerle bir eden stratejik adımlar attığını vurgulayan Karamanlis, bundan böyle Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir faaliyet yürütemeyeceklerini itiraf etti.