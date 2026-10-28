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Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: "Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız"

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: “Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız”

Eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasının ardından Atina yönetiminin büyük bir açmaza sürüklendiğini belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Ege'deki tüm tezlerini yerle bir eden stratejik adımlar attığını vurgulayan Karamanlis, bundan böyle Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir faaliyet yürütemeyeceklerini itiraf etti.

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Foto - Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: "Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız"

Yunan hükümetine acilen harekete geçme çağrısında bulunan eski başbakanın bu sözleri komşu ülkede derin bir siyasi depreme yol açtı. Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nı onaylaması Yunanistan'ın uykularını kaçırmaya devam ediyor. Anlaşmaya ilişkin son açıklama ise 2004-2009 yılları arasında Yunanistan'da Başbakanlık yapan Karamanlis'ten geldi.

#2
Foto - Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: "Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız"

Karamanlis, Yunanistan'ın, ister bildirim, ister duyuru veya başka bir şey olarak adlandırılsın, Türkiye'den deniz tabanına kablo döşeme izni talebini kabul etmemesi gerektiğini söyledi. Atina'daki Savaş Müzesi'nde emekli subaylar için düzenlenen bir etkinlikte konuşan Karamanlis, Türkiye'nin Yunanistan'ın Ege'deki temelsiz tezlerini alt üst etmeye yönelik kapsamlı bir plan izlediğini savundu.

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Foto - Komşuda panik tavan yaptı, eski başbakan gerçeği itiraf etti: "Türkiye’den izin almadan Ege’de adım bile atamayız"

Eski Yunan Başbakan, "Bundan sonra, Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir şey yapamayacağız" dedi. Türkiye-Libya mutabakat zaptını Yunanistan'ın çıkarları açısından "şüphesiz olumsuz bir gelişme" olarak nitelendiren Karamanlis, hükümete bu konuda hızla adım atmaları çağrısında bulundu.

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