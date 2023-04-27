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Yaşam
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Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

2023-04-27 15:24:14
Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Denizli’de kumar operasyonunda yakalanan şüpheliler şekilden şekle girdi.

#1
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Denizli’de evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli, yakalanınca şekilden şekle girdi. İlk kumar macerasında yakalanan şüpheli, "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık" derken, diğer şüphelilerin "Nikah kıyıyorduk, Adam kaçırıyorduk" gibi imalı savunmaları trajikomik anlar yaşattı.

#2
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi.

#3
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.

#4
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi.

#5
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.

#6
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

#7
Foto - Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

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