Komedi filmi değil gerçek! Kumarbazlardan görülmemiş savunma

Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi. Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.