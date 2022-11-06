Kombisini açmayan komşuya kötü haber! Eğer açmıyorsanız yandınız

"İSTER YAKARIM İSTER YAKMAM' DİYE BİR ŞEY YOK" Kombisini açmayı reddeden komşu ile ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgi veren Erdoğan, " Bu konuyla ilgili olarak zaten hukuki düzenlemeler mevcut. İlk başta komşuluk ilişkileri gereği komşudan bu mağduriyetin giderilmesi amacıyla en azından belirli bir derecede kombisinin yakması istenebilir. Eğer uymuyorsa site yönetim kararı alınarak ısıtmanın belirli bir derecede olması konusunda bir karar alınabilir. Bu da olmuyorsa mahallinin bulunduğu ilçe belediyesine giderek şikâyette bulunulabilir. Aynı zamanda da bulunulan yerdeki sulh hukuk mahkemesine gidilerek bu konudaki mağduriyet giderilebilir. Yani 'benim kombim ister yakarım ister yakmam' diye bir şey yok. Evet komşunun kombisini ne kadar yakacağına kimse karışamaz ama komşu başka kişilerin haklarını zarara uğratıyorsa o zaman yakma zorunluluğu var." şeklinde konuştu.