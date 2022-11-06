Kombisini açmayan komşuya kötü haber! Eğer açmıyorsanız yandınız

"KANUN MADDESİ GEREĞİ YAKMAK ZORUNDA" Kombisini yakmayan komşular hakkında neler yapılabileceği hakkında da konuşan Erdoğan, "Bu sorunla ilgili yapılabilecekleri şu şekilde sıralayabiliriz. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda özellikle komşuluk ilişkileri belirgin anlamda ele alınmış durumda. Bu kanunun 18. maddesinde diyor ki; taraflar binada otururken kendilerine ait bağımsız bölümleri ve ortak alanları kullanma sırasında birbirlerinin haklarını koruyucu ve haklarına zarar vermeyeceği şekilde kaidelere uymak zorundalar. Aslında bu kanunda bir nevi komşuluk hukukunun çerçevesi çiziliyor. Dolayısıyla taraflardan birçoğu kombisini yakarken, yakılmayan dairedeki ev ciddi şekilde soğuk olacağı için, diğer taraf ne kadar yakarsa yaksın evinin ısınmasına mani oluyor. Bu da büyük sıkıntılara sebebiyet veriyor. Hem boşuna fatura ödüyorsunuz hem de ısınamamış oluyorsunuz. Dolayısıyla kombi bireysel ısınma sağlayan bir sistem olsa da komşuluk ilişkileri gereği ve kanun maddesi gerekli birbirlerinin haklarına da saygı duyulması gerektiğinden kombinin yakılması zorunda." şeklinde konuştu.